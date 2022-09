Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você ouviu uma canção e sabe que ela deve saber como se chama, mas não pode colocá-la, não se preocupe, há várias maneiras de descobrir.

Não há nada mais frustrante do que ouvir uma canção sendo cantada, assobiada, cantarolada ou tocada e você não pode pensar no que é. Talvez você só queira ser capaz de adicioná-la à sua Spotify Playlist ou simplesmente improvisá-la você mesmo.

Bem, siga este guia e nós o ajudaremos a descobrir como se chama essa canção e por quem ela é.

Hum para pesquisar com o Google

A busca no Google está ficando cada vez melhor e os corpos inteligentes do Google compreendem claramente o quanto é irritante esquecer o nome de uma canção. Ainda mais quando você a tem presa em sua cabeça na repetição, mas não consegue lembrar onde a ouviu.

Há um recurso inteligente de "zumbido para procurar" que está disponível através do Google App e do Google Assistant em seu telefone Android que lhe permite cantarolar, assobiar ou cantar a música em questão para obter as respostas que você precisa.

Para usar o Google para encontrar a canção, siga estes passos:

Desbloqueie seu telefone e vá para a tela inicial Se você tiver uma configuração de assistente para reagir a ações de voz, diga "Ok Google". Quando responde diz "O que é esta canção"? Então cante ou cante a canção ou deixe o Google ouvi-la se ela já estiver tocando por perto.

Se você não tiver o Google Assistant configurado dessa forma, abra o Google App e clique no botão do microfone e depois pergunte "O que é esta música?" e deixe o Google ouvir.

Obtenha informações sobre a música automaticamente com o Google

Com alguns telefones modernos Android rodando Android 10 e acima, é realmente possível obter informações sobre músicas automaticamente sem sequer perguntar ao Google.

Mas você precisa ligar isto, mas depois que estiver funcionando, você pode simplesmente abrir seu telefone e poderá ver facilmente as informações da música.

Para ativar estas configurações:

Desbloqueie seu telefone e dirija-se às configurações Procure por som e vibração e clique que Encontre "Now Playing" (Agora Brincando) Depois clique para ativar "Identificar canções tocando por perto".

Isto, então, colocará seu telefone à escuta das músicas e lhe dará essa informação em tempo real. Você deve ser capaz de ver as informações das músicas na tela de bloqueio, mas também na sombra da notificação. Abra as notificações e amplie-as para ver mais sobre a canção com facilidade.

Uma vez ativada esta configuração, você também terá acesso a um "Histórico de reprodução" onde todas as músicas que seu telefone ouviu são listadas. Para acessar que seguem os mesmos passos que você fez para ativar esta configuração e procurar o histórico abaixo. Clique em uma música específica e você pode abri-la em Spotify, YouTube ou YouTube Music, assim como compartilhá-la em outro lugar.

Amazon Alexa Song ID

Se você tiver um dispositivo do Amazon Alexa em sua casa e a música estiver tocando que você não reconhece, então há algumas opções.

Se você já está tocando música do Spotify ou Amazon Music e gosta da música que está ouvindo mas não a reconhece, então é tão simples quanto dizer "Alexa, que música é essa?" e o assistente de voz lhe dirá.

Mas você também pode ativar o recurso de identificação da canção Alexa. Esta é uma configuração que você pode ativar e que lhe dirá o nome da música e do artista cada vez que ela começar a tocar. Isto só funciona com a Amazon Music, mas pode ser uma boa maneira de descobrir o que é uma canção sem nenhum alarido.

Para ativar esta configuração basta dizer "Alexa, ligue o ID da canção" e isso será feito.

Encontre um nome de canção com seu iPhone

Se você usa um iPhone da Apple, então você pode usar isso para encontrar a música que você está ouvindo também. O Centro de Controle da Apple lhe dá acesso para poder fazer isso.

Isto é basicamente colocar Shazam em seu Centro de Controle para fácil acesso. Para fazer isso, siga estes passos:

Abra as configurações em seu iPhone da Apple Imprensa no Centro de Controle Encontre o reconhecimento da música Toque no "+" ao lado dele Use as três linhas à direita para mover o Reconhecimento Musical para um local fácil no centro de controle Depois, quando uma música misteriosa estiver tocando, abra o Centro de Controle e clique nesse ícone O nome da canção aparecerá na parte superior de sua tela

Shazam na mesa de trabalho

Shazam costumava ser a aplicação para descobrir o que é uma canção. Você ainda pode baixá-la tanto em dispositivos Android como iOS. Mas como, na maioria das vezes, foi integrado a iPhones, isto pode não valer tão a pena como costumava ser.

No entanto, você pode usar o plugin Shazam Chrome para descobrir o que é uma música quando você a ouve tocando enquanto navega na web. Se você estiver assistindo a um filme na Netflix ou assistindo a alguns vídeos do YouTube em um navegador e ouvir uma música que você não consegue identificar, então o Shazam pode vir em seu socorro.

Basta descer o plugin e usá-lo sempre que você precisar. Fácil.

Escrito por Adrian Willings.