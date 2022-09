Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Niantic, o desenvolvedor por trás do Pokémon Go e do futuro Marvel World of Heroes, lançou uma ferramenta para os desenvolvedores para ajudá-los a adicionar características de realidade aumentada às experiências in-browser. É um movimento que ele espera que ajude a dar o pontapé inicial no que ele chama de metaverso do "mundo real".

Lightship VPS for Web é uma ferramenta que utiliza a tecnologia do sistema de posicionamento visual da Niantic para entender onde o usuário está no mundo e dar-lhe acesso a informações locais e relevantes. Os desenvolvedores podem usá-lo em suas aplicações on-line.

Eles podem adicionar locais ativados pelo VPS ao mapa AR da Niantic em constante expansão, ou usar esse mapa de mais de 100.000 locais em suas experiências.

Os locais atualmente disponíveis foram reunidos nos últimos anos e incluem parques, caminhos, empresas locais e muito mais, não apenas pontos de referência óbvios. Eles foram acrescentados por outros desenvolvedores, agrimensores e até mesmo jogadores do Pokémon Go.

O resultado final para os consumidores é que o uso do Lightship VPS deve expandir a quantidade de jogos interativos de RA, utilitários e aplicações que vemos online. E, como eles funcionam no navegador, podem ser acessados por diferentes plataformas.

Niantic diz que o Lightship VPS está agora disponível para todos os desenvolvedores da "8ª Parede". Esperamos ver como eles o utilizam em breve.

Escrito por Rik Henderson.