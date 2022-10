Yubo implementa verificação inovadora da idade para 100% dos usuários

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Yubo vem fazendo ondas no mercado de plataformas sociais desde que o aplicativo começou a atrair inúmeros usuários da Gen-Z.

Embora garantir que os jovens usuários possam se conectar de forma segura e autêntica com seus pares sempre tenha sido um desafio para as plataformas sociais, é um desafio que a Yubo se comprometeu a enfrentar.

Independentemente do meio, há sempre potenciais golpistas e até mesmo pessoas com más intenções que fazem o que podem para se infiltrar em uma plataforma e tirar proveito de seu público. É por isso que ferramentas como a verificação da idade se tornaram tão essenciais no mundo on-line.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A Yubo sempre levou muito a sério a questão da segurança dos usuários, mas esta nova abordagem da verificação da idade está criando um novo precedente no setor quando se trata de proteger as comunidades de usuários on-line.

Leia mais para saber tudo sobre o novo método de verificação de idade da Yubo, que está revolucionando a segurança on-line.

Como funciona a verificação da idade da Yubo

A Yubo fez uma parceria com o fornecedor de identidade digital, Yoti, para implementar este novo sistema de verificação da idade, projetado especificamente para ser muito simples e acessível. Isto é feito de propósito para tornar o processo de verificação de idade o mais perfeito possível para seus usuários.

O método exige que os usuários façam uma auto-estima em tempo real dentro do aplicativo Yubo. No entanto, esta não é uma foto regular, mas um pequeno vídeo que é analisado pelo algoritmo de vivacidade da Yoti para confirmar que a foto está sendo tirada em tempo real e não é uma imagem falsa tirada do Google ou da Internet. Então, a tecnologia de estimativa de idade da Yotis analisa a foto e estima a idade do usuário. Depois disso, a estimativa é comparada com a idade que o usuário forneceu em seu perfil ao se inscrever. Se os dois corresponderem, a idade do usuário é verificada com sucesso.

Por outro lado, se as informações não coincidirem, os usuários precisarão passar por um processo adicional para verificar sua idade.

Tudo isso pode soar como ficção científica, mas Yubo fez disso uma realidade.

Eis o que está acontecendo sob o capô enquanto o sistema de verificação está funcionando.

Primeiro, devemos esclarecer porque Yubo tira um vídeo ao invés de uma foto. A razão é na verdade bastante simples: o vídeo prova que o usuário está enviando uma gravação genuína ao invés de uma imagem de uma fonte online. A demanda por uma gravação em tempo real é feita pelo mesmo motivo - para confirmar a autenticidade da imagem.

A tecnologia real que estima a idade do usuário com base nas características faciais é a parte fascinante do processo. Esta tecnologia é alimentada pela Yoti, um serviço de privacidade e segurança online líder da indústria que utiliza e desenvolve ferramentas avançadas.

Se você estiver se perguntando quão confiável tal algoritmo pode ser, a resposta é - bastante confiável. A tecnologia que estima a idade tem 98,9% de precisão.

O objetivo final da verificação da idade Yubo

Em maio, a Yubo lançou a fase beta desta nova ferramenta de verificação da idade em uma capacidade limitada. No início, a ferramenta estava disponível apenas para usuários de 13 e 14 anos de idade, mas o objetivo era que cada usuário em sua idade de plataforma fosse verificado.

O objetivo final por trás disso é, naturalmente, a completa segurança on-line dos membros da Yubo. Mas a plataforma não quer fazer com que essa solução fique meio cozida. Após o primeiro teste bem-sucedido, a implantação desta nova tecnologia foi acelerada e agora 100% dos usuários do IOS são verificados, três meses antes do previsto. A nova tecnologia de verificação da idade será totalmente implantada para os usuários Android, que constituem cerca de 10% dos usuários no Yubo, nas próximas semanas.

Ao lado dessas camadas avançadas de segurança do usuário, a Yubo se certificou de que o processo ainda deixaria espaço para a proteção dos dados e da privacidade de seus usuários.

Como o processo se baseia inteiramente no algoritmo que analisa a imagem, não há necessidade de documentos pessoais, IDs pessoais ou qualquer informação privada (a menos que a verificação de um usuário falhe). Os usuários podem verificar sua idade e continuar usando o aplicativo sem colocar em risco seus dados. A tecnologia da Yoti também é amigável à privacidade, pois o sistema não tem como ligar retroativamente um nome ou uma identidade a uma imagem fornecida.

Usando o poder da tecnologia para criar um ambiente seguro

Capacitar as gerações mais jovens tem sido a missão da Yubo desde o início. O novo sistema de verificação da idade que a plataforma introduziu fortalece ainda mais essa missão. Com a nova solução tecnológica por trás de seu desenvolvimento, a Yubo continuará a crescer como uma plataforma social. E ao contrário de muitas outras plataformas, a Yubo está disposta a afastar uma parte de sua base de usuários se isso significar tornar o aplicativo o mais seguro possível para seus 60M usuários de todo o mundo.

Se você quiser ver a plataforma e suas características em ação, salte para yubo.live e junte-se à revolução Gen-Z.