A DALL-E está agora sendo usada para mostrar mais pinturas famosas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Já vimos alguns usos bastante interessantes das ferramentas de imagem da IA. Agora a tecnologia do OpenAI está sendo usada para mostrar mais fora da moldura das pinturas clássicas.

Esta nova característica do DALLE-E é conhecida como "outpainting" e permite aos usuários tirar uma imagem original e depois obter a inteligência artificial para expandir as fronteiras do trabalho. Aqui o DALL-E adiciona elementos visuais extras à pintura, pegando o estilo original e expandindo as bordas.

Exemplos interessantes de outpainting em ação parecem mostrar um ambiente credível para pinturas de retratos bem conhecidos e muito mais. Reunimos alguns deles para seu prazer.

Aqui o recurso de pintura foi usado para transformar a menina de Johannes Vermeer com um brinco de pérola em uma imagem com uma tela muito mais larga. A vista ampliada mostra muito mais do seu entorno.

Em um relance, tudo isso também é perfeitamente crível e se adequa maravilhosamente ao estilo original da pintura.

DALL-E: Apresentando a Outpainting



Ampliar a criatividade e contar uma história maior com imagens DALL-E de qualquer tamanho



blog: pic.twitter.com/9sOyDMPEb7 - AK (@_akhaliq) 31 de agosto de 2022

Se você ainda não tem acesso à DALL-E, você ainda pode ver o modo de pintura em ação e ter uma idéia de como ele funciona. A ferramenta dá a capacidade de mudar elementos da pintura à medida que a tela é expandida, de modo que obras diferentes podem ser criadas com a mesma imagem.

Se você ainda não tem acesso à DALL-E, você ainda pode ver o modo de pintura em ação e ter uma idéia de como ele funciona. A ferramenta dá a capacidade de mudar elementos da pintura à medida que a tela é expandida, de modo que obras diferentes podem ser criadas com a mesma imagem.

Usou o novo recurso de "outpainting" do DALL-E 2 para expandir a maior obra de arte do mundo... pic.twitter.com/0HXQzngt9P - M.G. Siegler (@mgsiegler) 1 de setembro de 2022

Cães jogando pôquer é uma série maravilhosa de pinturas mostrando o melhor amigo do homem envolvido em tempos clássicos do passado humano. Mas se você já se perguntou o que estava além da moldura da tela original, então a DALL-E pode ter a resposta.

Aqui M.G. Siegler, Sócio Geral da Google Ventures, usou a DALL-E para superar a pintura clássica de 1903 "A Friend in Need" de Cassius Marcellus Coolidge. A vista completa da sala apenas mostra mais cachorros se divertindo. Imaginamos na parte de trás de uma espequeteira antiquada.

O recurso de outpainting pode ser usado em todo tipo de coisas que parece e não é apenas para expandir os lados de uma imagem de paisagem, mas pode mostrar mais do que está acima e abaixo também.

Aqui estamos parecendo mais do entorno do logotipo da Paramount Pictures. É isto que realmente pareceria? Parece uma visão sonhadora de nuvens suaves e um lindo pôr-do-sol.

Vincent Van Gogh's Starry Night assume uma estética totalmente nova ao passar pela DALL-E. Já era bastante peculiar, mas agora apresenta um dinossauro, uma nave espacial e o que parece ser um edifício flutuando no céu.

Além de expandir as bordas das pinturas, esta característica da DALL-E também pode ser usada para combinar imagens.

A inteligência artificial faz um pouco de magia para juntar as imagens de forma convincente. Aqui Batman e Capitão Americano estão conversando seriamente em um telhado.

Uma nova imagem do logotipo de outra empresa criada usando a funcionalidade de pintura externa.

Desta vez, parece que a aveia Quaker Oats teve uma rebranding e uma abertura de olhos.

Já teve um destes quando criança e se pergunta como seria se fosse ainda maior? A DALL-E fez um trabalho leve do que já parecia ser uma pintura abstrata e produziu mais estradas para percorrer.

A capa do álbum Abbey Road dos Beatles pode ser uma das obras de arte mais conhecidas e reconhecíveis dos álbuns de todos os tempos.

Se o foco da imagem original não tivesse sido tão apertado para os membros da banda, o que teríamos visto?

No início do século XIX, o artista francês Jacques-Louis David pintou algumas imagens de Napoleão Bonaparte atravessando os Alpes.

Agora o retrato bem enquadrado foi ampliado para mostrar mais do que está acontecendo no fundo. Você seria perfeitamente perdoado por assumir que esta também foi a obra de arte original.

Vimos algumas tomadas interessantes sobre a Mona Lisa. Incluindo o uso de IA para dar-lhe um sorriso mais amplo e vê-la re-imaginada como uma influenciadora dos tempos modernos. No entanto, nunca pensamos realmente no que Leonardo da Vinci poderia ter pintado além dos limites do painel de retratos.

Que mundo interessante poderia ser agora se ele tivesse visto estas paisagens no início dos anos 1500.

Aqui está uma das imagens mais icônicas de todos os tempos, dado o tratamento de pintura. A imagem original é normalmente mostrada com uma colheita focalizada no protestante desconhecido parando a coluna de 59 tanques.

Agora você pode ver uma visão mais ampla e uma que é bem diferente das imagens originais maiores da área. No entanto, é credível e interessante.

A pintura original de Miguel Ângelo que adornava o teto da Capela Sistina mostrava originalmente uma representação de Deus e Adão. Uma representação da criação do homem, mas Deus também fez elefantes. Portanto, talvez esta pintura pudesse ser uma alternativa.

Já vimos que a pintura não é apenas para pinturas. Ela também funciona com fotos reais, logotipos e muito mais.

Aqui um dos memes mais famosos dos tempos atuais foi ampliado para mostrar uma rua caótica ao redor do namorado distraído e dos outros.

Desta vez parece que o usuário deu à IA um pouco mais de liberdade criativa e certamente não é a imagem mais convincente que já vimos, mas é hilariante.

A Persistência da Memória de Salvador Dalí é uma das mais reconhecidas de suas obras. A pintura das bordas da DALL-E acrescenta ainda mais intrigas com mulheres misteriosas e ainda mais relógios.

Temos visto algumas edições interessantes e reimaginações do gótico americano ao longo dos anos, mas esta é certamente uma visão surrealista da pintura clássica.

Outro meme dado o tratamento de pintura externa. Agora podemos ver mais do que aconteceu nos arredores como "Garota Desastre" é retratado sorrindo na casa em chamas.

Escrito por Adrian Willings.