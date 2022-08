Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - MyFitnessPal, o popular aplicativo de nutrição e fitness que milhões de pessoas usam todos os dias para registrar suas refeições e rastrear suas macros, está agora fazendo os usuários pagarem por um recurso que há muito é oferecido gratuitamente. A partir de 1º de outubro de 2022, você precisará assinar o MyFitnesPayl Premium - o aplicativo de assinatura gratuita - por $19,99 por mês se você quiser usar o leitor de código de barras.

Durante anos, os usuários com contas grátis poderiam usar o recurso para escanear pacotes e registrar facilmente suas refeições. Não quer procurar por uma pizza Digorno específica no vasto banco de dados de alimentos do aplicativo? Não há problema. Vire a caixa de pizza, abra o aplicativo MyFitnessPal e toque no leitor de código de barras, e faça a varredura. O aplicativo irá imediatamente puxar os dados nutricionais oficiais da pizza e adicioná-los ao seu diário alimentar. Leva um segundo para ser feito e é incrivelmente fácil.

Agora, neste outono, aqueles de vocês que confiam no aplicativo para acompanhar o que estão comendo, seja por razões médicas ou simplesmente por perda de peso, terão que pagar para usar o scanner. Ou você pode continuar sendo um usuário livre. Isso significaria ter que procurar manualmente tudo o que você come no banco de dados MyFitnessPal, e você teria que verificar para ter certeza de que as informações estão precisas no banco de dados. Isso porque MyFitnessPal permite que qualquer usuário em sua plataforma contribua para seu banco de dados de alimentos, e às vezes esses dados não são corretos. A leitura de código de barras sempre foi a maneira mais fácil de registrar seus alimentos, assim como a mais confiável.

Tenha em mente que em algum momento MyFitnessPal era totalmente livre para uso. Sob a Armour o tomou posse em 2015 e depois o vendeu para a empresa de capital de risco Francisco Partners em 2020. Durante esse tempo, o aplicativo foi transformado, e atualmente é uma concha de seu antigo eu. Todas as características mais interessantes são compensadas. Quer estabelecer metas personalizadas de calorias e macronutrientes? Inscreva-se no prêmio. Deseja ver macros por refeição? Premium. Objetivos de calorias por refeição? Premium.

Veja as reações dos usuários no Twitter e no Reddit, e não parece bom. Muitos parecem incrivelmente insatisfeitos com a mudança.

