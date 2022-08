Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você está tentando apagar sua conta do Telegrama mas não consegue encontrar onde a opção está enterrada? Não se preocupe. Pocket-lint lhe dirá como, neste guia. Lembre-se, quando você apagar sua conta, todos os seus dados serão removidos permanentemente. Você pode optar por desativar sua conta em seu lugar.

Mas não é isso que estamos discutindo aqui. Isto é como se livrar de sua conta do Telegrama de uma vez por todas.

-

Infelizmente, o Telegrama não oferece uma opção que você pode marcar nas configurações do aplicativo. Portanto, aqui está um guia passo-a-passo mostrando como excluir sua conta do Telegrama da web. É o método mais rápido e fácil.

Abra este Página do telegrama na web. Digite o número do celular que está conectado à sua conta do Telegrama. Pressione Próximo. Digite o código. Um código de confirmação será enviado a você via Telegrama e não por SMS.

Certifique-se de que você possa acessar sua conta de Telegrama para recuperar o código. Pressione Entrar. Clique em Excluir conta. Clique em Excluir minha conta. Confirme.

Tenha em mente, por padrão, que o Telegram apaga sua conta se ela estiver inativa por seis meses. Você pode ajustar essa configuração para determinar quanto tempo o Telegram deve esperar antes de apagar seu perfil. Você pode fazer com que ele espere um ano.

Não. Você não pode excluir sua conta do Telegrama através do aplicativo Telegram mobile. Você precisa entrar no website do Telegram.

Não, assim que você apagar sua conta, você não poderá mais acessá-la.

Telegram é um aplicativo de mensagens seguro e conveniente que é multiplataforma, o que significa que funciona em todos os seus dispositivos. Seu recurso de sincronização instantânea significa que as conversas estão sempre atualizadas em todos os seus dispositivos de uma só vez.

Talvez mais agora do que em qualquer momento da história, os consumidores estão se tornando conscientes de sua própria privacidade on-line, e comunicação livre que não pode ser monitorada. Especialmente devido às recentes revelações sobre como algumas redes sociais administram (leia-se: administrar mal) seus dados pessoais. Felizmente, existem ferramentas, como o Telegrama, que permitem manter contato com amigos, família e contatos, sem o risco de suas mensagens serem interceptadas por terceiros.

No passado, a utilização de um serviço de mensagens seguro geralmente significava comprometimento de recursos, diversão e conveniência. Mas não tem que ser assim. O telegrama, em particular, tem crescido em popularidade talvez mais do que outros: Telegrama. Provavelmente porque, quando se trata de funções de bate-papo e privacidade, está provando que você pode realmente ter seu bolo e comê-lo também. Para saber mais sobre como o Telegrama funciona, veja o guia detalhado do Pocket-lint:

Escrito por Maggie Tillman.