(Pocket-lint) - Procurando por alguma inspiração de palavras iniciais para seu próximo jogo de Wordle? Você veio ao lugar certo. O New York Times tem um assistente oficial on-line do Wordle, chamado Wordlebot, que na verdade recomenda diferentes palavras iniciais para os usuários no modo regular ou difícil. Reunimos essas palavras exatas abaixo e explicamos tudo o que você precisa saber sobre Wordle e Wordlebot para aqueles que são novos no jogo de palavras.

Wordle é um jogo de adivinhação de palavras baseado em navegador que explodiu em popularidade no ano passado. Não há aplicativo para baixar, basta visitar este site e começar a rachar. O jogo lhe dá seis chances de adivinhar uma palavra de cinco letras e a cada dia a página é atualizada com uma nova palavra. A palavra é a mesma para todos os jogadores do mundo. Você pode aprender mais sobre como o jogo funciona no guia detalhado do Pocket-lint aqui.

O New York Times, que adquiriu o Wordle, introduziu o Wordlebot na primavera de 2022. Ele está disponível on-line através de um navegador da web, mas é apenas para assinantes pagantes do Times Games, News ou All Access.

Apresentado como uma ferramenta online, o Wordlebot analisa seus quebra-cabeças completos do Wordle a fim de lhe fornecer a pontuação geral - para sorte e habilidade - em uma escala de 0 a 99. Ele também detalha o que você poderia ter feito de diferente durante os turnos. O Wordlebot tem seu próprio dicionário de cerca de 4.500 palavras que ele acredita que os jogadores possam razoavelmente adivinhar, e atribui a cada uma delas a probabilidade de ser uma solução, de acordo com o post do blog do The New York Times.

A publicação também fez algumas atualizações em seu assistente Wordle nos últimos meses, incluindo a recomendação de novas palavras iniciais para os usuários.

O Wordlebot do The New York Times recomendou originalmente aos usuários do Wordle no modo regular começar com a palavra CRANE. Mas, a partir de agosto de 2022, o Wordlebot agora recomenda a palavra SLATE. Se você estiver no modo difícil, a palavra recomendada passou de LEAST para DEALT. Entretanto, o assistente do Wordle ainda diz que todas as quatro palavras fazem excelentes opções.

CRANE

SLATE

O MAIOR

DEALT

Wordle está em toda parte. O jogo online já esteve em todas as mídias sociais - mesmo antes do The New York Times Games o comprar. Admita isso: Em algum momento, você não podia verificar o Twitter ou Facebook sem ver aqueles blocos verdes, amarelos e pretos (ou cinzas) apimentados em toda a sua alimentação. Era apenas uma questão de tempo até que mais puzzles baseados no original começassem a aparecer. De fato, que saibamos, existem mais de 10 jogos (que realmente valem a pena jogar) como o Wordle.

Assim, enquanto você espera que o próximo Wordle caia, você pode alimentar seu vício em jogos de palavras jogando algumas das muitas alternativas divertidas do Wordle:

