O que é BeReal e por que todos estão falando sobre isso?

(Pocket-lint) - A mídia social é dominada por algumas poucas empresas selecionadas, e o único verdadeiro sucesso que vimos em anos é a TikTok.

Agora, porém, parece que a recém-chegada BeReal está chegando ao topo, com o aplicativo se encontrando em primeiro lugar na categoria de redes sociais da iOS App Store.

Mas se você não estiver no topo das últimas tendências da Gen Z, pode ser que ainda não tenha perdido o seu radar. Então, nós nos aprofundamos no novo aplicativo quente para ver o porquê de todo este alvoroço.

BeReal se descreve como "o aplicativo mais simples de compartilhamento de fotos" e solicita aos usuários que capturem e compartilhem uma foto diária em 2 minutos.

Todos os dias em um horário diferente, todos são notificados simultaneamente para capturar sua foto. A marca a chama de "uma forma nova e única de descobrir quem são realmente seus amigos na vida cotidiana".

Foi fundada em 2020 por Kevin Perreau e Alexis Barreyat, e desde então acumulou mais de 10 milhões de downloads e uma valorização de 600 milhões de dólares (em maio de 2022). Somente em março e abril, o aplicativo viu um aumento de 157 por cento nos downloads, por isso é seguro dizer que está em ascensão.

Como a descrição sugere, os usuários recebem globalmente uma notificação por dia, em um horário aleatório, instruindo-os a tirar suas fotos.

Embora o tempo seja aleatório, é o mesmo para todos os usuários, por isso fomenta um senso de comunidade de maneira semelhante ao Wordle.

Todos têm dois minutos para tirar suas fotos, caso contrário, elas serão marcadas como atrasadas.

A foto usa tanto as câmeras dianteiras quanto as traseiras, para que você possa compartilhar o que está fazendo junto com uma reação de auto-fé à situação.

Não há filtros ou edição de imagem, é suposto ser um vislumbre bruto de suas atividades diárias. Todo o conceito é algo como uma reação ao amor da Instagram pelo excesso de fotos planejadas e polidas. Você não vai encontrar nada disso aqui, apenas uma realidade não filtrada.

No aplicativo, você é solicitado a adicionar seu número de telefone e permitir o acesso a seus contatos. Isto torna muito fácil encontrar e adicionar seus amigos da vida real.

Além de um feed mostrando os posts de seus amigos, há também uma guia de descoberta onde você pode encontrar novas pessoas para seguir. Você também pode adicionar suas fotos ao feed de descoberta, se assim preferir, caso contrário, somente seus amigos poderão vê-las.

Finalmente, você pode deixar comentários nos posts de seu amigo, ou reagir com um "RealMoji" - que é essencialmente apenas o envio de uma foto de auto-reação ao post.

O BeReal está disponível como um aplicativo para telefones Android e iPhones. Atualmente, você não pode acessar o aplicativo em sua área de trabalho.

Se você quiser experimentá-lo, você pode encontrá-lo no Google Play ou na loja de aplicativos iOS.

Escrito por Luke Baker.