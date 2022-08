Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Manchester City tem sido frequentemente um dos clubes mais ativos da Premier League quando se trata de abraçar novas tecnologias.

Foi um dos primeiros a instalar wi-fi em todo o seu estádio - o Eithad - e liderar o caminho com aplicativos dedicados aos fãs do Android Wear e afins. Agora, o metaverso é o lançamento do terceiro kit do clube para a temporada 2022/23.

Usando Roblox, que se tornou o jogo/serviço de escolha para muitas grandes empresas que se dedicam a experiências virtuais, Man City fez uma parceria com Puma para revelar a terceira camisa do time - um número listrado amarelo e azul que está disponível a partir de hoje.

Os nomes reais das cores, de acordo com o fabricante, são "luz gaseificada" e "noite parisiense", enquanto o evento metaverso viu a arena do Puma e a Terra dos Jogos em Roblox reskinned.

O kit da Man City também foi acrescentado à experiência e, durante as próximas duas semanas (até 16 de agosto de 2022) os usuários que visitarem e ganharem no jogo Football Rush receberão uma versão digital da nova camisa do terceiro kit. Ela também estará à venda na loja de equipamentos Puma para uso na Roblox.

"É emocionante que possamos trabalhar com Puma para anunciar o lançamento de nosso primeiro kit no metaverso hoje". Como clube, estamos continuamente explorando novas maneiras de inovar, colaborar e usar a tecnologia mais recente a fim de nos desafiarmos para garantir o nosso envolvimento com todas as áreas de nossa base de fãs, particularmente nossos públicos mais jovens, que são a próxima geração de fãs", disse a diretora de varejo do clube, Serena Gosling.

Escrito por Rik Henderson.