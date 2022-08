A parceria Natural Cycles com a Oura Ring é uma mudança de jogo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Natural Cycles anunciou uma parceria com a Oura e é uma parceria que poderia ser uma mudança de jogo para os usuários do aplicativo de controle de natalidade autorizado pelo FDA se eles também usarem um anel Oura Ring.

O aplicativo Ciclos Naturais funciona analisando os padrões de temperatura impulsionados por hormônios, juntamente com outros indicadores-chave de fertilidade, para determinar se uma mulher é fértil ou não, a fim de ajudar a planejar ou prevenir a pré-ganância.

Os usuários recebem dias vermelhos (férteis) ou verdes (não férteis) se escolheram o modo de prevenção da gravidez, e vice-versa, se escolheram o modo de gravidez planejada. Porém, para que o algoritmo funcione nesses dias para cada usuário, você precisa inserir sua temperatura no aplicativo o maior número possível de dias no mês, que você precisa tomar usando um termômetro oral quando acordar pela primeira vez. Você também precisa levar em conta os diferentes padrões de sono ou álcool, e dar ao aplicativo as informações corretas.

A parceria com a Oura - a empresa responsável pelo Oura Ring, um anel inteligente que fornece dados de saúde personalizados, insights e orientação diária, torna esse processo muito mais ágil. Ao invés de ter que tomar manualmente sua temperatura, os usuários com um anel Oura Ring que muda para o Oura Mode no aplicativo Natural Cycles terão isso feito automaticamente.

De acordo com os Ciclos Naturais: "Os sensores de temperatura no Oura Ring geram 1.440 pontos de dados a cada dia, e são validados para medir mudanças de temperatura tão precisas quanto 0,13°C (0,234°F).

"Além dos dados de tendência de temperatura, o algoritmo Natural Cycles usa dados de freqüência cardíaca do Oura Ring para levar em conta noites com freqüência cardíaca elevada que podem ser devidas a mudanças no estilo de vida, tais como alto consumo de álcool, em vez de devido a mudanças no ciclo menstrual".

O Oura Ring também rastreia e analisa a qualidade do sono e tem características como freqüência cardíaca diurna, freqüência cardíaca de treino e detecção automática de atividade para avaliar o movimento e o tempo de restauração. Estas métricas personalizadas de saúde são então resumidas em Sleep, Activity, and Readiness Scores.

Embora os benefícios só venham para aqueles que usam ambos os Ciclos Naturais e têm um Anel de Oura, é uma grande notícia para aqueles que querem usar um método de contracepção livre de hormônios e não têm a tarefa de inserir dados de temperatura todas as manhãs para obter os melhores resultados.

