Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A União Européia aprovou dois projetos de lei destinados a forçar as empresas Big Tech a serem mais responsáveis e responsáveis on-line.

A Lei de Mercados Digitais (DMA) e a Lei de Serviços Digitais (DSA) entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024 (começando com a DSA) e empresas como Meta, Google e Apple terão que cumprir com algumas mudanças operacionais de amplo alcance caso desejem continuar a oferecer seus produtos e serviços nos estados membros da UE.

O DMA foi projetado para permitir que empresas menores possam competir melhor com a Big Tech por meio de legislação, como, por exemplo, exigir que empresas maiores tornem suas plataformas mais interoperáveis com rivais menores. As plataformas de mensagens, por exemplo, terão que trabalhar melhor umas com as outras, com o WhatsApp, Fscebook Messenger, Snapchat e similares, tendo que permitir às plataformas de bate-papo menores a opção de integrar em um nível de software mais do que fazem atualmente.

Também exige que as marcas que operam atualmente lojas de aplicativos permitam que desenvolvedores e outros terceiros ofereçam aos clientes negócios fora dos próprios aplicativos.

Quanto à DSA, o projeto de lei exige mais ação quando se trata de moderação de serviços. Isto certamente afetará o Twitter, Instagram, Facebook e outras plataformas de mídia social que querem continuar a operar na Europa.

Além disso, algumas propagandas dirigidas são proibidas, enquanto outras devem ser mais bem controladas. O uso de dados pessoais para anúncios direcionados também não é mais permitido sob o ato.

As penalidades por infringir as novas regulamentações podem ser maciças. A UE pode aplicar multas de até 10% do faturamento mundial da empresa durante os 12 meses anteriores. Isso pode aumentar para 20% por não cumprimento repetido.

É a Semana de Jogos de PC em associação com a Nvidia GeForce RTX Por Rik Henderson · 10 Maio 2022 A PC Gaming Week em associação com a Nvidia GeForce RTX está funcionando toda esta semana no Pocket-lint.

Uma vez que o Reino Unido não faz mais parte da UE, nem as ressulações da DMA ou da DSA são aplicáveis aqui. Entretanto, como nos EUA, é provável que as restrições tenham impacto global sobre as diversas empresas envolvidas.

Escrito por Rik Henderson.