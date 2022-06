Aplicativo do NHS para obter novas funcionalidades no próximo ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O aplicativo do NHS do Reino Unido vai receber algumas atualizações importantes nos próximos dois anos, de acordo com novos anúncios do governo, incluindo a eventual adição de consultas em vídeo dentro do aplicativo.

Aparentemente, o governo pretende que 75 por cento das pessoas estejam usando o aplicativo até março de 2024, contra menos de 50 por cento que atualmente o têm instalado em seus smartphones.

O primeiro marco importante que está sendo visado é em março de 2023, quando o governo quer que o aplicativo permita que as pessoas reservem vacinas diretamente, recebam alertas de saúde sobre prescrições e muito mais, recebam mais mensagens de seus GPs, façam e gerenciem consultas no hospital e acessem seus registros digitais.

Um ano depois, em março de 2024, o aplicativo deverá aparentemente ser capaz de oferecer consultas em vídeo presenciais que você pode reservar, uma grande atualização em relação às suas capacidades atuais.

Este anúncio vem como uma declaração sobre a direção da viagem para o aplicativo, ao invés de qualquer coisa que você possa pendurar datas específicas além dessas duas metas anuais, de modo que não sabemos quando cada recurso pode chegar.

Também dependerá, em muitos casos, da capacidade de cada cirurgia de GP e hospitais de se adaptar às mudanças, em vez de simplesmente passar a noite em todo o país quando o recurso estiver pronto.

Escrito por Max Freeman-Mills.