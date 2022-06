Todas essas incríveis imagens foram feitas por uma inteligência artificial chamada Dall-e 2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Vimos alguns sistemas de imagem diferentes que utilizam inteligência artificial para gerar imagens puramente baseadas em sugestões de usuários. Algumas delas são muito melhores do que outras.

A ferramenta Imagen do Google, por exemplo, é tão boa que a empresa não deixa o público acessá-la porque ela pode ser mal utilizada. O DALL-E 2 é um dos outros exemplos mais impressionantes de aplicação desta IA às imagens.

Este é um projeto de pesquisa que está usando a IA para criar imagens originais com base apenas em uma descrição de texto inserida por um usuário. A IA é capaz de criar arte diferente em vários estilos e com detalhes estonteantes. Ela pode até editar imagens para adicionar outros objetos, levando em conta sombras pré-existentes, reflexos e muito mais.

Os resultados são insanos, por isso coletamos uma carga para mostrar alguns dos melhores exemplos. Se você quiser ver mais, não deixe de seguir @openaidalle no Instagram e @OpenAI no Twitter.

Achamos estes tipos de imagens particularmente impressionantes e insanas também. Esta imagem de um cão não é uma foto que uma pessoa tirou de seu amigo de quatro patas, mas sim uma imagem feita pela IA.

Isto é o resultado de um simples pedido:

"Retrato de um basset hound, 8k, fotografia".

Aqui está outra imagem onde Dall-e 2 foi solicitada a criação de uma foto. Desta vez, uma foto digna da Instagram de um delicioso sanduíche de bacon, que aparentemente está parcialmente desconstruído.

Estamos impressionados com o nível de detalhe fino que o Dall-e 2 pode conseguir. Não apenas este é um navio pequeno e convincente, mas o realismo é apoiado pela iluminação realista e pelos efeitos de bokeh.

"Diorama de um navio em uma garrafa, detalhado, bokeh".

E se pudéssemos usar a inteligência artificial para criar novas tecnologias? Imagine que você poderia apenas dizer algumas palavras para ter uma idéia de como seria a nova gadgetry antes mesmo de tentar construí-la.

Ao criar imagens Dall-e 2 também tem que levar em conta o ambiente. Reflexões, sombras e outras partes da imagem também são trabalhadas para garantir que o resultado final atenda aos critérios. Uma cadeira flutuante precisa de uma sombra.

O antigo encontra o novo com uma imagem do que parece uma pintura a óleo antiga de um de nossos antepassados usando um fone de ouvido VR e indo para o Metaverso.

Dall-e 2 é capaz de criar todo tipo de imagens impressionantes. Incluindo espantosas obras de arte digital de criaturas curiosas.

"Uma borboleta empoleirada no focinho de um dragão adormecido, arte digital".

Nem todas as imagens criadas são fotorealistas. Algumas são imagens simples, criadas em um estilo específico.

Aqui o pedido era de uma imagem de um astronauta, espreguiçado em um resort tropical no espaço, em estilo vapor.

Gostamos da idéia de inteligência artificial que pode facilmente passar por ser criada por uma pessoa real.

Em outra visão, nosso amigo astronauta está agora tendo um lugar de esporte relaxante.

Aqui a IA foi encarregada de criar uma imagem de um astronauta jogando basquete com elencos no espaço, mas no estilo de uma ilustração de um livro infantil.

A coisa impressionante sobre estes sistemas de imagem alimentados por IA é a forma como eles podem tomar vários comandos e criá-los em uma única imagem.

Estes ursinhos de pelúcia não estão em um piquenique, mas estão fazendo pesquisas subaquáticas sobre uma tecnologia dos anos 90.

Todos nós já vimos os incríveis desenhos e glifos dos antigos egípcios, mas até que ponto você ficaria surpreso ao ver isso?

"Um antigo mural egípcio de um deus animal egípcio usando um computador".

Se você olhar com muita atenção para algumas dessas imagens, então você verá alguns problemas menores. No entanto, igualmente algumas das imagens geradas por IA poderiam ser tiradas em um smartphone com tremores.

Esta imagem de um cão de skate também poderia ter sido postada na Instagram com um filtro elegante aplicado.

"Um cão de skate à noite, Voigtlander Nokton 10,5mm f/0,95".

Dall-e 2 certamente tem algum talento artístico e é capaz de criar algumas grandes obras de desenho animado. Estes são agradáveis e peculiares.

"Retrato de um megalodon falando ao telefone, estilo banda desenhada".

Pode-se supor que o Dall-e 2 teve aqui uma tarefa fácil. É provável que a IA tivesse muitas fotos de biscoitos para aprender. Mas ainda é incrível pensar que isto foi criado apenas a partir de um pedido e não de uma única foto tirada por um fotógrafo.

Algumas dessas imagens parecem filtros aplicados nas mídias sociais. Aqui o pedido foi de uma foto Polaroid e isso, por si só, aumenta a credibilidade.

"Uma Polaroid de um pássaro olhando para a lente da câmera".

Uma das imagens de comida menos deliciosas que o Dall-e 2 criou. Esta mostra "uma tigela de sopa que parece um monstro, tricotada de lã". Foi-nos dito para nunca brincar com nossa comida, mas esta comida parece que brincava com você.

Que cachorrinho bonito. Um cachorrinho fofinho derreteu com as nuvens criadas pela inteligência artificial. Outra obra de arte que poderia facilmente ser passada como sendo feita por uma pessoa real.

Com todas as fotos que todos colocam online de seus cães, não é de se admirar que a IA possa criar imagens realistas como esta quando solicitada.

Nem este cão nem este gato são reais, e nem o amor deles um pelo outro. O fato de que você pode inserir ações específicas como raças e ações de animais e ainda obter grandes resultados é surpreendente.

Esta se parece com uma das imagens de estoque de queijo que você verá ao procurar por imagens sobre o crescimento de um negócio. Somente a IA o tornou mais cru, com as raízes crescendo na mão da pessoa.

Desta vez foi pedido a Dalle-2 para criar uma foto de uma vaca que também era uma estrela do hip-hop criando um single de sucesso no estúdio. Esta vaca é um cara legal.

Gostamos desta imagem porque não só convence a Lego, mas também tem um leve aspecto 3D. Como se você pudesse estourar em alguns óculos 3D e ele ganhasse vida.

Escrito por Adrian Willings.