Esta IA está transformando as palavras em imagens de forma impressionante

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Existem vários sistemas interessantes de inteligência artificial por aí que foram desenvolvidos para criar imagens baseadas em comandos. Já escrevemos anteriormente sobre a ferramenta Imagen do Google que faz isso com um calibre tão impressionante que a empresa não está percebendo isso para o público por medo de uso indevido.

Existem outros sistemas que utilizam Generative Adversarial Networks e AI para criar imagens semelhantes. Um deles é o DALL-E 2 e o DALL-E mini, que estão provocando uma tempestade on-line.

O próprioDALL-E 2 é um sistema artificial que afirma criar imagens e obras de arte realistas baseadas exclusivamente em uma entrada de descrição do usuário em linguagem natural. Algumas delas são notáveis, divertidas e impressionantes. Reunimos alguns dos melhores que já vimos para seu prazer.

Se você já viu Coisas Mais Estranhas então você sabe o que é o Demogorgon. Mas o que a criatura faz em seu tempo parado? Este usuário já imaginou que gosta de atirar alguns aros.

Ainda é bastante intimidante. Imagine o dimensionamento contra esta besta na quadra. Mas ficamos impressionados com as imagens criadas aqui. Elas não são perfeitas, mas isso se encaixa bem com o monstro fictício e sua vida de cabeça para baixo.

O que nós gostamos nestas gerações de IA é o número de diferentes requisitos que você pode acrescentar ao seu pedido de imagem e ainda assim ser incluído no resultado.

Este estava pedindo para ver um hamster gigante do tamanho de um godzilla usando um sombrero e atacando Tokoyo. Mas também fazendo isso ao ser capturado no painel de controle.

Você provavelmente já viu muitas memes no passado do Meta CEO Mark Zuckerberg, mas você já o viu como um boneco?

Esta visão é certamente aterradora e se encaixaria bem em um filme de terror relacionado às mídias sociais.

As pessoas costumam brincar sobre ter mais tempo para brincar se não tivessem que fazer coisas desagradáveis como parar para comer, beber ou fazer outras tarefas da vida real. Agora com a ajuda da IA, podemos ver o que acontece se você levar isso ao extremo.

Achamos engraçado que a IA escolheu as cores verdes da Razer como o foco principal destas fraldas para jogos.

É isso que a mãe quis dizer quando disse que precisamos comer nossos verduras? Se não for assim, eles se tornarão nucleares. Seu trabalho é salvar a humanidade da ameaça que são os brócolis gigantes.

Temos visto alguns eventos especiais em Fortnite nos últimos anos, portanto não ficaríamos surpresos de ver um com um dirigível de proporções épicas (embora dificilmente seria novidade). Ver o desastre de Hindenburg acontecer no jogo pode ser um pouco exagerado.

Gostamos de ver pessoas fazendo personagens fictícios ganharem vida com atividades do mundo real. Especialmente atividades bastante medíocres que estão abaixo de sua estação, como ler um jornal.

Algumas audiências judiciais não podem ter câmeras e exigem a apresentação de um artista do que aconteceu. Achamos que esta demonstra perfeitamente como isso poderia parecer se uma garrafa tomasse a palavra.

Se você não tem um jogo real de conectar quatro, por que não fazer o seu próprio jogo? Imaginamos que isso seria uma confusão, mas pelo menos você poderia comê-lo depois.

Algumas destas criações de IA são um pouco mais abstratas que outras, mas para ser justo, o conceito desta foi bastante abstrato para começar.

Nós gostamos que Darth Vader tenha os mesmos pés de pinguim que o Pinguim. Ele está se encaixando perfeitamente.

Os egípcios tinham algumas obras de arte interessantes e muitos já acreditavam que eram alienígenas, então é perfeitamente razoável ver uma semelhança de Deep Punk em suas paredes.

Um dia, é muito provável que nossos alimentos sejam impressos em 3D. Há alguns casos em que isso já está acontecendo, mas como o povo italiano se sentiria com a massa de uma gráfica?

Parece que a IA tem dificuldades com caveiras e ossos do esqueleto, mas pelo menos tentou criar a sensação certa aqui. Se ao menos o esqueleto tivesse algum corpo para se divertir. Viu o que fizemos lá?

Algumas dessas criações de IA são aterrorizantes. Aqui alguém pediu uma visão de um Teletubby que foi enferrujado e coberto de cracas. O resultado final daria pesadelos às crianças.

Aqui o usuário solicitou o lançamento do SpaceX misturado com o Big Ben. Nós gostamos que ele começou como um foguete SpaceX ao lado do relógio em torre, mas acabou se transformando no Big Ben sendo o próprio foguete.

Imaginamos que se você tentasse pegar Sonic, o Porco Espinho, em uma câmera de trilha, você provavelmente só teria um borrão azul a passar, mas talvez você pudesse pegá-lo desprevenido em algum momento de inatividade e este seria o resultado.

Se Darth Vader tivesse que fazer uma ressonância magnética, ele manteria o capacete? Ou o pessoal clínico atrever-se-ia a pedir a ele que o retirasse? Como seriam as varreduras? Nós nunca saberemos.

Adoramos este em vários níveis, não apenas por causa da arte criada pela IA, mas também devido ao conceito de Snoopy processar a Snoop. Coisas divertidas.

Não temos certeza de que Monet saberia o que era um Dumpster, mas gostamos como a IA traduziu bem seu estilo em uma imagem moderna.

Outro artista teve seu estilo recriado pela IA. Sentimos que esta pode ser realmente a recriação mais precisa que a IA é capaz de fazer.

Escrito por Adrian Willings.