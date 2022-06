O que é Telegram Premium e o que você recebe?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - No verso do anúncio de que havia alcançado a marca dos 700 milhões de usuários ativos, e tornou-se um dos aplicativos mais baixados do mundo em 2022, o Telegram anunciou um novo nível premium para seus super-usuários.

Durante anos, Telegram tem sido um serviço de mensagens gratuito e (principalmente) sem anúncios, oferecendo mensagens convenientes e seguras que não ganham nenhum dinheiro com os dados de seus usuários.

Em vez disso, ele funcionava somente com dinheiro do investidor. Mas com sua base de usuários crescendo, e o custo de funcionamento do serviço aumentando, Telegram anunciou uma nova oferta de assinatura mensal que acrescenta mais recursos para seus super-usuários.

£4,99/mês no Reino Unido

$4,99/mês nos EUA

5,49 euros/mês na Europa

Esta é a pergunta mais importante, e a resposta é: não muito. No Reino Unido, no momento da entrada em funcionamento do serviço, uma assinatura mensal é de £4,99. Nos EUA, é de 4,99 dólares. Na Europa, é de 5,49 euros por mês.

Como em qualquer assinatura premium como esta, você recebe uma mistura de recursos realmente úteis para aqueles que usam muito o serviço, e outras pequenas e agradáveis vantagens divertidas. Aqui está o que o Telegrama anunciou até agora:

Qualquer usuário gratuito pode carregar arquivos de até 2GB, mas com a camada premium, você pode carregar arquivos de até 4GB. Vale notar que, se você não for um usuário premium, você ainda pode receber e baixar estes arquivos de 4GB. A restrição só se aplica a uploads.

Se você tiver uma conta premium, você poderá baixar conteúdo, arquivos e mídia em seu dispositivo com a velocidade mais rápida disponível. Não é limitado de forma alguma, além do que sua rede pode lidar.

É aqui que você começa a ver o super-usuário entrando em jogo. Com uma conta premium você pode acompanhar até 1000 canais, criar 20 pastas de chat com até 200 chats cada, você pode adicionar uma quarta conta ao seu aplicativo Telegrama, salvar até 10 adesivos favoritos e pin 10 chats em sua lista principal.

Outros aumentos incluem a possibilidade de escrever uma biografia mais longa, reservar até 10 links t.me públicos para compartilhar seus grupos e canais favoritos, além de poder ter até 400 GIFs favoritos.

O envio de notas de voz é uma forma muito popular de comunicação em qualquer aplicativo de mensagens, mas nem sempre é conveniente ouvir, portanto, com uma conta premium, o Telegrama vai abrir transcrições voz-para-texto. Isto significa que você ainda será capaz de ver o que a mensagem diz, mesmo quando você não pode ou não quer ouvir. Você também pode avaliar as transcrições para melhorar a qualidade do serviço.

Como o iMessage, você poderá aproveitar as animações em tela cheia para adesivos quando você for assinante do Telegram Premium. A coleção será atualizada todo mês, e até mesmo os usuários gratuitos poderão recebê-los e visualizá-los (apenas não enviá-los).

Os usuários Premium também têm acesso a uma seleção de novas reações. Isto se soma às reações habituais, e algumas delas incluem também animações pop-out.

Não será a única maneira de dizer que você tem uma conta premium, mas será a mais óbvia: imagens de perfil animadas. Isto permite que você tenha um pequeno vídeo como miniatura em vez de uma imagem estática.

Mais uma vez, para os super usuários com muitos grupos de bate-papo para organizar. Por istance, você pode definir um grupo de bate-papos como o padrão que se abre ao invés da lista de caixas de entrada com todos os seus bate-papos dentro. Se - como exemplo - você quiser definir a família ou colegas de trabalho como sua pasta principal, você pode. Ou você pode fazer com que ela apenas abra uma lista de suas mensagens não lidas primeiro.

Como a imagem animada do perfil, isto dará a outros a indicação de que você é um usuário premium. Cada membro premium recebe um pequeno crachá de ícone premium em seu perfil, que aparece na lista de bate-papo para que todos vejam.

Os usuários Premium também poderão mudar seu ícone de aplicativo para um dos mais novos ícones de aplicativo somente premium, em vez de apenas um dos poucos pré-definidos. Isto inclui o ícone de 'estrela' premium.

Atualmente, os anúncios geralmente não aparecem nem mesmo para usuários gratuitos. No entanto, em algumas circunstâncias eles o fazem, como em grandes grupos organizados por uma só pessoa. Nesses casos, você pode ver o que o Telegrama descreve como "mensagens patrocinadas minimamente projetadas". Se você for um assinante premium, você não verá nem mesmo estas mensagens.

Como a maioria dos aplicativos com serviços premium, é uma simples compra no próprio equipamento. Baixe o último aplicativo de telegrama para iPhone, iPad ou Android e depois abra as 'Configurações'. Você verá uma opção para 'Telegram Premium' na lista de configurações principais, toque nela e depois confirme sua assinatura mensal na janela pop-up.

Escrito por Cam Bunton.