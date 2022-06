O Projeto de Lei de Reforma de Dados do Reino Unido quer matar esses irritantes pop-ups de cookies do site

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Departamento de Cultura, Mídia e Esporte do Reino Unido delineou as mudanças que deseja fazer sob a proposta de Lei de Reforma de Dados - e tem os cookies em sua mira.

Desde que a União Européia impôs suas regras do GDPR em 2018, visitar um novo website muitas vezes fez com que você tivesse que dar permissão para aceitar cookies. Para aqueles que não sabem, os cookies são fragmentos de dados que permitem a um website lembrar que alguém já visitou antes.

O objetivo da GDPR era oferecer proteção aos usuários, dando-lhes controle sobre esses dados e o resultado foi pop-ups toda vez que você visita um novo website, é basicamente um sistema de opt-in.

A Lei de Reforma de Dados quer se livrar desses pop-ups, mas não parece que o governo do Reino Unido esteja apenas eliminando a proteção de dados: ao invés disso, está sugerindo que haverá um "modelo opt-out" que pode ser governado pelo navegador, portanto, ao invés de clicar em uma caixa toda vez que você visitar o site já sabe a resposta.

Este "modelo de opt-out", entretanto, provavelmente não aceitará cookies para os usuários e não é coincidência que em outro lugar, o Projeto de Lei de Reforma de Dados tenha como objetivo "aproveitar o poder dos dados".

O objetivo é permitir que os usuários da Internet permaneçam no controle de seus dados, mas fornecer uma rota mais suave ao navegar, livre de pop-ups ou banners.

É claro que, se o navegador vai fornecer esses controles, então o Reino Unido terá que se envolver com os desenvolvedores desses navegadores para garantir que haja um sistema funcionando.

"Antes que as mudanças legislativas sejam iniciadas, o governo trabalhará com a indústria e o regulador para garantir que a tecnologia seja eficaz e prontamente disponível para que as pessoas possam definir suas preferências de cookies online para não serem utilizados por meios automatizados".

O elefante na sala é que isto pode nunca funcionar e com muitos websites promulgando mudanças para se adequar às exigências do GDPR da UE em 2018, o trabalho adicional para apoiar os desejos do Reino Unido pode simplesmente não acontecer.

O desejo da manchete de remover cookies será certamente atraente, mas assegurar que o controle de dados seja retido pelo usuário será fundamental.

Escrito por Chris Hall.