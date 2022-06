Como usar um iPhone nos EUA com um Holafly eSIM

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ao viajar para o exterior, um dos maiores desafios que os viajantes enfrentam é em relação ao uso do cartão SIM. Ativar o roaming internacional em cartões SIM pode ser incrivelmente caro, tornando-o uma opção inadequada para a maioria dos viajantes conscientes de seu orçamento. Mas se você substituir seu cartão SIM padrão por um cartão SIM local no desembarque, você perde o acesso a todas as mensagens e chamadas recebidas em seu cartão SIM principal.

A Holafly resolve este enigma oferecendo eSIMs que permitem que você se conecte à internet em qualquer país sem problemas. Se você estiver viajando para os EUA, você tem que simplesmente escanear um código QR em seu iPhone para ativar o SIM virtual, dando-lhe acesso à internet rápida a uma taxa acessível. Mas como você ativa e usa o Holafly eSIM em seu iPhone nos EUA?

Neste artigo, descrevemos o que são eSIMs, como eles funcionam e como os eSIMs da Holafly podem ajudá-lo enquanto viaja nos EUA.

Um eSIM, abreviação de um SIM incorporado, é basicamente um cartão SIM virtual que permite adicionar um plano de dados ao seu iPhone ou smartphone. Você tem que digitalizar um código QR em seu iPhone para ativar o eSIM e acessar o plano de dados. O eSIM já está localizado dentro da maioria dos smartphones avançados e premium, portanto, você não precisa inserir um cartão SIM físico.

A configuração de um eSIM é extremamente simples. Uma vez que você compra o SIM Holafly para o país escolhido, você recebe um código QR. Você tem que digitalizar o código QR usando sua câmera, e o plano será automaticamente transferido para seu telefone. Após digitalizar o código QR, você tem que seguir alguns passos simples para escolher se o SIM será usado para chamadas e dados ou somente dados.

A seguir, uma visão geral das etapas de ativação do eSIM:

Certifique-se de que você esteja conectado ao WiFi.

Vá para Configurações > Dados Móveis > Adicionar Plano de Dados.

Digitalize o código QR com sua câmera.

Selecione se o eSIM é seu SIM primário ou secundário. Se você estiver usando o eSIM para fins de viagem, o ideal é selecionar Secondary.

Você será perguntado qual de seus cartões SIM deseja usar para chamadas, dados móveis e SMS. Você deve escolher seu SIM primário para SMS e chamadas e usar o eSIM para dados móveis. Mas não ative a troca de dados móveis porque você poderá enfrentar custos adicionais.

Após instalar o eSIM, você pode ir para Configurações > Dados móveis.

Selecione seu novo eSIM em Planos Celulares.

Alternar o botão Ligar esta linha.

Ativar Dados Móveis e Roaming de Dados a partir das configurações.

Você pode receber algumas mensagens de texto uma vez que seu eSIM esteja ativado.

A Holafly é uma empresa start-up baseada na Espanha e na Colômbia que oferece eSIMs a viajantes que desejam permanecer conectados enquanto viajam ao exterior. A loja eSIM da Holafly oferece cartões SIM e eSIM para mais de 100 destinos em 4 idiomas, incluindo os EUA. A eSIM para viagens internacionais dos EUA oferece até 30GB de internet extremamente rápida e conexão confiável, para que você possa permanecer conectado sem ativar o roaming internacional ou comprar um SIM local nos EUA.

Benefícios de usar um eSIM nos EUA:

Você recebe instantaneamente o código eSIM QR em seu e-mail - sem espera ou atrasos.

Internet rápida e acessível - a alternativa ideal para o roaming internacional de dados.

Mantenha-se conectado à internet onde quer que você viaje.

Alternativa ecológica aos cartões SIM tradicionais (de plástico).

Sem risco de perder seu SIM principal porque você não tem que trocar os cartões SIM.

Extremamente fácil de instalar e ativar - pode ser feito em minutos.

Acesso 24/7 ao suporte técnico através de e-mail, bate-papos on-line ou WhatsApp.

Requisitos para usar o iPhone com um eSIM:

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone SE 2, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone SE 3.

iOS 12.1 ou posterior.

Operadoras sem fio que suportam cartões eSIM.

Seu iPhone deve estar desbloqueado.

Seu iPhone deve ter uma conexão WiFi durante o processo de instalação.

Se você não tiver um iOS ou iPhone compatível, você tem duas outras alternativas para usar seu iPhone nos EUA - ativar o roaming internacional ou comprar um cartão SIM local nos EUA.

Ativar o roaming internacional

O roaming internacional é uma das formas mais convenientes (e caras) de permanecer conectado durante a viagem. Se você estiver no Reino Unido, pode ativar o roaming internacional por um período específico ou indefinidamente para suas viagens aos EUA, dando-lhe acesso a dados e minutos internacionais. Mas as tarifas para o roaming internacional são bastante altas.

Por exemplo, o seguinte é uma estimativa aproximada das tarifas de roaming internacional para os EUA a partir do Reino Unido em algumas das redes mais populares - Vodafone, EE, e Três.

Vodafone: Até £3,00 por minuto, 65p por texto, ou 12p por MB de dados

EE: Até £1,35 por minuto, 60p por texto, ou £20 por 250MB de dados

Três: Até £1,40 por minuto, 35p por texto, ou 5p por MB de dados

Compra de um cartão SIM local nos EUA

Se o roaming internacional parecer muito caro, você também pode comprar um cartão SIM local uma vez que você desembarque nos EUA. Alguns dos melhores provedores de rede nos EUA são T-Mobile, Verizon, e AT&T. Você pode comprar cartões SIM pré-pagos em aeroportos, lojas Walmart, shopping centers ou nas lojas locais das operadoras. Ao comprar cartões SIM nas lojas, você precisará de seu passaporte com um VISA válido e uma foto de passaporte.

Os principais desafios associados à compra de cartões SIM locais nos EUA são os seguintes:

O ideal é que você fale inglês.

Determinar o fornecedor ideal para o seu SIM pode ser difícil.

Os iPhones só podem conter um cartão SIM físico. Isso significa que você terá que remover seu cartão SIM principal e inserir o cartão SIM dos EUA, o que significa que você não receberá nenhuma das chamadas ou mensagens que vão para seu cartão SIM principal.

Como você tem que remover seu cartão SIM primário, você também corre o risco de colocar seu SIM primário em local errado, o que pode ter conseqüências e problemas a longo prazo.

Quais operadores estão habilitados para o eSIM?

Nos EUA, AT&T, T-Mobile USA, e Verizon são as principais operadoras habilitadas para eSIM. Favor observar que o eSIM é destinado principalmente para clientes com contrato ou para trocas de SIM para eSIM.

Quais freqüências de rede móvel funcionam nos EUA?

Nos EUA, a maioria dos provedores de rede trabalha em freqüências 3G ou 4G, ou seja, freqüências de até 2,5Gigahertz. A rede 5G, que tem uma freqüência de até 95 Gigahertz, começou a ser implantada nos EUA em 2018, mas os provedores de rede estão constantemente aumentando a cobertura para cidades adicionais ao redor do país.

Se todas estas características lhe parecerem úteis, não deixe de consultar o site da HolaFly para obter mais detalhes e inscrever-se! Lembre-se de usar o código POCKETLINT para um desconto de 5 por cento.