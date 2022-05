O que é Campfire? A rede social AR de Niantic explicou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Niantic é o produtor mais proeminente do mundo de jogos móveis de realidade aumentada, com seu título mais famoso sendo Pokemon Go.

Como estes jogos exigem que os jogadores se movimentem no mundo real, tornou-se comum as pessoas organizarem encontros, raids dentro do jogo e torneios utilizando plataformas existentes como Discord e Reddit.

Agora, porém, Niantic está criando sua própria plataforma social para estes propósitos e é chamada de Campfire. Então, vamos mergulhar e descobrir do que se trata o Campfire.

Campfire é um aplicativo companheiro que irá trabalhar com todas as experiências de AR da Niantic, incluindo Pokemon Go, Pikmin Bloom e os próximos jogos Transformers: Heavy Metal e Peridot.

Niantic diz que o aplicativo começa com um mapa e adiciona pessoas, eventos, comunidades e mensagens. Em alguns aspectos, é como o Snapchat's Snap Map usando dados de localização em tempo real para fins de socialização.

O Campfire lhe permitirá descobrir outros jogadores em sua área local, enviar mensagens uns aos outros, compartilhar conteúdo e organizar eventos e encontros. Niantic quer que seja a "página inicial do Metaverso do mundo real".

"Existem as comunidades de jogos Niantic que já foram formadas em todo o mundo, com dezenas de milhares de exploradores entusiastas. Esses grupos locais já existem", disse John Hanke, CEO da Niantic, em sua Lightship Summit.

"Estamos dando a eles uma plataforma para melhor conduzir suas atividades e ... para que os jogadores encontrem esses grupos". Basicamente, apenas fornecendo algumas ferramentas para tornar tudo isto mais suave e fácil para estes usuários".

Com o lançamento do Campfire, Niantic pretende fornecer uma maneira para que as pessoas descubram novas criações destinadas a tornar o mundo real um lugar mais mágico e divertido.

Neste momento não há data definida em pedra, mas o recurso está ao vivo nas construções de desenvolvimento da Niantic e a empresa diz que em breve estará chegando a todas as experiências Niantic.

Estaremos atualizando este artigo assim que soubermos mais.

