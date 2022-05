TikTok Live Subscrições lançadas muito em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A TikTok está lançando um novo recurso em beta muito em breve, de acordo com seu próprio anúncio - Live Subscription. O sistema permitirá que os fãs paguem para assinar com um criador para acesso exclusivo e cosméticos.

O sistema será familiar a qualquer pessoa que tenha assistido ou transmitido no Twitch, tendo uma forte semelhança com as assinaturas daquela plataforma.

O anúncio foi feito pela página Live Creator da TikTok aqui, e o recurso deve começar a ser lançado a partir de 26 de maio, para que não haja muito tempo até que esteja ao vivo para alguns usuários.

Os assinantes terão acesso a novos emotes e crachás, juntamente com um bate-papo somente para assinantes que pode ser potencialmente um pouco menos caótico do que as correntes de comentários públicos sob os vídeos de criadores populares.

Do ponto de vista dos criadores, isso também significa o potencial para outro fluxo de receitas que não sejam patrocínios e promoções, um acréscimo bem-vindo dado o quão enorme o TikTok se tornou.

Não está claro que corte das assinaturas mensais a TikTok levará antes de encaminhar o dinheiro para os criadores, mas os pacotes aparentemente começarão em US$ 4,99 mensais e irão até US$ 24,99. As assinaturas só estarão disponíveis para criadores com pelo menos 1.000 seguidores.

A mudança vem em um momento em que também há rumores de que a TikTok está investigando o potencial de hospedar minijogos em seu aplicativo, uma mudança que também poderia diversificar a forma como os usuários gastam seu tempo enquanto percorrem sua página For You.

Escrito por Max Freeman-Mills.