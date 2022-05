Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Imagine usar o TikTok para jogar jogos em vez de percorrer os vídeos durante horas. De acordo com a Reuters, o aplicativo está agora testando jogos no Vietnã.

A TikTok está planejando um "grande empurrão" para os jogos móveis, com um executivo da empresa confirmando agora os testes dos minijogos HTML5. A TikTok tem reportado que introduziu jogos apoiados por anúncios que alavancam a biblioteca de sua empresa matriz, ByteDance. Tenha em mente que ela fez uma parceria com a Feeding America no ano passado para fazer do Garden of Good, uma experiência do tipo FarmVille onde os usuários podem ganhar pontos e fazer doações com eles. A TikTok também se uniu à desenvolvedora Zynga, desenvolvedora de FarmVille, para fazer um corredor interminável baseado em HTML5, Disco Loco 3D, para o aplicativo.

A TikTok também testou um software de streaming para jogos. Ele oferece"Live Studio" para PCs e permite que os criadores selecionados incluam mini-apps em vídeos. A TechCrunch sugeriu recentemente que a TikTok poderia mergulhar mais profundamente no streaming ao vivo, com novos jogos e experiências para ajudar os streamers a se envolverem com os espectadores. Um exemplo é um jogo parecido com o Pictionary, e outro é fazer compras durante o livestreams.

Presumivelmente, o objetivo de tudo isso é que a ByteDance aumente a receita e a quantidade de tempo que as pessoas gastam usando o aplicativo TikTok.

