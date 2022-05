Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Muitos usuários no Facebook, Twitter e outras redes sociais estão mudando suas fotos de perfil para retratos artísticos em forma de desenhos animados de si mesmos. Isso porque um novo aplicativo - oficialmente chamado "NewProfilePic Picture Editor" - está com tendências na Loja de Reprodução do Google e nos gráficos da Apple App Store para tornar incrivelmente fácil transformar suas fotos em arte.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o aplicativo de edição de imagens New Profile Pic, incluindo se os especialistas acham que o aplicativo é seguro para você usar.

O aplicativo New Profile Pic foi lançado no topo dos gráficos de aplicativos móveis em maio de 2022, com centenas de milhares de downloads.

Pessoas em todos os lugares estão compartilhando em mídias sociais suas fotos que editaram com o New Profile Pic. O aplicativo usa inteligência artificial para criar fácil e rapidamente fotos de perfil que parecem como se tivessem sido pintadas. Mas tão rapidamente quanto explodiu em popularidade, começaram a circular boatos na internet sobre o aplicativo estar de alguma forma conectado à Rússia ou ao Kremlin.

É fácil. Primeiro, baixe o aplicativo em seu telefone iPhone ou Android.

Abrir Novo Perfil Pic e conceder as permissões habituais.

Ele pedirá permissão para rastrear sua atividade através da web a fim de entregar anúncios personalizados. Mas você pode solicitar que o aplicativo não rastreie você. Ele também pede permissão para enviar notificações, e mais tarde, permissão para acessar suas fotos. Ele afirma que todas as fotos que você edita no aplicativo são enviadas anonimamente para seus servidores para processamento.

Você pode permitir o acesso para selecionar fotos em sua biblioteca ou todas as suas fotos.

Uma vez que você tenha todas as permissões ordenadas, a tela principal do aplicativo se abrirá e lhe pedirá para escolher uma foto. Você pode tirar uma foto com a câmera de seu aparelho ou selecionar uma de seu rolo de câmera e recentes. Se você não quiser usar suas próprias fotos, há uma opção para as celebridades. Abaixo, você pode pesquisar o nome de uma celebridade para encontrar uma foto delas para editar em Nova foto de perfil.

De qualquer forma, depois de ter tirado ou selecionado sua foto, New Profile Pic lhe oferecerá uma escolha de quatro estilos de arte. Sob o primeiro estilo, há três estilos de arte adicionais a serem experimentados. Você também encontrará opções adicionais sob o segundo estilo e o quarto estilo. Dica profissional: toque em todos os estilos em uma fila rapidamente para que eles sejam processados, e quando terminarem você poderá alternar entre todos eles. Leva alguns segundos para que os estilos sejam processados e aplicados à sua foto. O primeiro estilo é o nosso favorito. Ele transforma sua foto em um retrato pintado hiper-realista.

Todos os estilos, exceto o segundo, suportam imagens com várias pessoas. O segundo só pode ser usado em selos com uma pessoa.

Nota: A opção Photo Lab que você vê apenas aponta para outro aplicativo do revelador para que você tente.

Então, você já terminou com sua foto e quer salvá-la e compartilhá-la. Basta tocar no botão verde de salvar e compartilhar, na parte inferior da tela! Isso lhe dará a oportunidade de salvá-la localmente em seu dispositivo ou enviá-la para Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, Snapchat e outros aplicativos instalados em seu dispositivo.

Sim. É gratuito para usar o aplicativo New Profile Pic. No momento, parece não haver recursos de paywalled ou níveis de assinatura. Há, no entanto, anúncios. Eles aparecem entre as seleções de estilo.

Não parece haver uma maneira de remover marcas d'água em fotos processadas dentro do próprio aplicativo New Profile Pic, mas você sempre pode redimensionar/cortar a foto em seu dispositivo depois para se livrar da marca d'água antes de compartilhá-la.

O boato sobre o New Profile Pic estar conectado à Rússia ou ao Kremlin é baseado em capturas de tela compartilhadas no Facebook que supostamente mostraram o site do aplicativo(newprofilepic.com) registrado em Moscou. Snopes fez um mergulho profundo no aplicativo e notou que o New Profile Pic foi criado pelos Laboratórios Informe e protegido por direitos autorais da Linerock Investments. De acordo com suas listas de lojas de aplicativos no Google Play Store e Apple App Store, a localização do desenvolvedor está listada como Tortola nas Ilhas Virgens Britânicas.

Mas um porta-voz da Linerock Investments já confirmou para a mídia que o domínio do site do aplicativo já foi registrado em Moscou. Isso porque o fundador da empresa havia vivido no país. Entretanto, a pessoa se mudou desde então, por isso a empresa agora mudou o endereço do registro do domínio "para evitar qualquer confusão".

Deixando de lado qualquer preocupação relacionada à Rússia, os especialistas alertam que o aplicativo New Profile Pic coleta grandes quantidades de dados pessoais, de acordo com o The Independent. Pocket-lint baixou o aplicativo para ver as permissões de seus aplicativos. A partir de 12 de maio de 2022, os pedidos de permissão que vimos estavam muito de acordo com o que outros aplicativos populares (tais como TikTok e Instagram) pedem.

Escrito por Maggie Tillman.