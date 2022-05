Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O filho de Kim Kardashian recebeu recentemente atenção nacional por estar no Roblox e ver algo que ele não deveria ter visto. Se isso aconteceu é motivo de debate - afinal, foi uma cena de um reality show - mas você ainda pode estar se perguntando: O que é Roblox? Ou talvez você conheça alguém que tenha passado muito tempo com Roblox, talvez até mesmo seu filho. Qualquer que seja sua situação, aqui está como Roblox trabalha, se é seguro, e algumas dicas.

Visite o Roblox na web: www.roblox.com

Roblox é uma plataforma online que atingiu 43 milhões de usuários ativos diariamente em maio passado. A empresa alega que mais da metade das crianças e adolescentes americanos com menos de 16 anos de idade jogam o jogo. David Baszucki é o co-fundador e CEO da Roblox, que foi lançada pela primeira vez em 2006 como um website. Hoje, a Roblox está acessível em uma variedade de dispositivos diferentes.

Roblox é um lugar onde tanto crianças como adultos podem ir para socializar e brincar. Tem também um estilo artístico único que alguns descreveriam como "cartoon" ou bidimensional.

Os jogos na Roblox são criados exclusivamente pela comunidade Roblox. Diabos, até você pode criar um jogo na Roblox. Mas se você simplesmente quiser usar Roblox para jogar com amigos, você também pode fazer isso. Na verdade, jogar com amigos é fácil, porque há vários jogos multiplayer disponíveis, bem como características sociais como mensagens.

Uma coisa extremamente importante a saber sobre Roblox são os avatares. É assim que você aparece no mundo do jogo. A todos é dado automaticamente um avatar, um personagem humano que, por padrão, reflete sua aparência em todos os jogos Roblox. Você pode ganhar itens e personalizações para seu avatar, ou você pode comprá-los com a moeda virtual Robux, que deve ser comprada com seu dinheiro da vida real. Portanto, sim, você precisará de um cartão de crédito anexado à sua conta para comprar Robux.

Os avatares podem ser personalizados com uma ampla gama de partes do corpo, acessórios, roupas, cores de pele, animações, e muito mais. Isto lhe dá uma infinidade de maneiras de expressar sua personalidade individual e estilo na plataforma. Se você não sabe por onde começar ou não precisa de alguma inspiração, há vários recursos disponíveis on-line, incluindo o Pinterest.

Há algumas coisas a saber sobre como funciona o envio de mensagens no Roblox.

Para enviar uma mensagem a um amigo, vá até sua seção Amigos e clique no nome do seu amigo. Isto o levará ao perfil deles. Pressione o botão Mensagem no topo da página que contém seu nome de usuário e informações sobre amigos e seguidores.

Se você não é amigo de alguém que gostaria de enviar uma mensagem, você ainda pode enviar uma mensagem desde que você e eles tenham permitido isso em suas configurações de privacidade.

Se a pessoa que você está tentando enviar uma mensagem tem um botão de mensagem que não é clicável, então suas configurações de privacidade podem não ser configuradas para permitir mensagens privadas.

Há uma grande variedade de jogos para escolher na Roblox. Há percursos de obstáculos (Obbys), atiradores em primeira pessoa e jogos de quebra-cabeça, por exemplo.

Se você é completamente novo na Roblox,clique aqui para se inscrever para uma conta.

É grátis para criar uma conta Roblox, e a maioria dos jogos na plataforma é grátis para jogar. No entanto, alguns jogos exigem acesso pago.

Sim. Os anúncios podem ser imagens que os jogadores carregam para promover seus "lugares, roupas, modelos, decalques, grupos, etc.". Roblox disse que estes serão exibidos na parte superior e lateral do Roblox.com. Quando a imagem é clicada, ela o levará para a coisa que está sendo anunciada.

Você terá que pagar por jogos e outras coisas em Roblox com a moeda virtual Robux.

Por exemplo, alguns jogos na Roblox oferecem upgrades adquiríveis na forma de passes para jogos (destraváveis e produtos para desenvolvedores) que podem ser comprados várias vezes. Estes são como as compras em pacote. Mas você os compra com Robux, que deve ser comprado com dinheiro da vida real.

Você pode comprar Robux a partir daqui. Quando você compra Robux, você recebe uma "licença limitada, não reembolsável, não transferível e revogável" para usar a moeda virtual na Roblox.

Roblox também oferece uma assinatura mensal, chamada Roblox Premium, que desbloqueia benefícios tais como uma bolsa mensal para roadbook e um crachá ao lado de seu nome. Ao selecionar a assinatura Premium, você deve concordar que é maior de 18 anos e que autoriza a Robux a cobrar sua conta todos os meses até que você cancele a assinatura.

Você pode usar Roblox e jogar jogos Roblox na web, assim como em seu PC, Mac, iOS, Android, e Xbox. Alguns jogos são suportados apenas para PC.

A maioria dos jogos que você verá na Roblox, particularmente na página principal, será totalmente suportada em todas as plataformas.

Sim. Seu progresso dentro do jogo economizará entre dispositivos. Isso significa que você pode pegar um jogo em seu iPhone depois de deixá-lo em seu Xbox.

Roblox oferece um mecanismo de criação de jogos chamado Roblox Studio. Isto é o que a comunidade Roblox usa para criar jogos e publicá-los gratuitamente para que outros usuários possam jogar. Você pode baixá-lo em seu PC e Mac e começar a fazer seu próprio jogo.

O estúdio Roblox só está disponível para PC e Mac.

Se Roblox Studio ainda não está em seu computador, faça um download seguroaqui.

Depois de instalar o Roblox Studio, clique duas vezes no ícone da área de trabalho (Windows) ou clique no ícone da doca (Mac). Na tela de login, digite seu nome de usuário e senha do Roblox, depois clique emLog In.

Roblox é uma plataforma para todas as idades. Mas isso significa que tanto crianças quanto adultos a utilizam diariamente. Isso porque há diferentes tipos de jogos disponíveis para diferentes faixas etárias. Por exemplo, um atirador em primeira pessoa, como as Forças Fantasmas, provavelmente é mais para usuários mais velhos.

Se você está preocupado com o que seu filho pode fazer na Roblox, considere a possibilidade de estabelecer controles parentais, fazendo o seguinte

Faça o login na conta. Clique no ícone doequipamento e, em seguida, clique emConfigurações. No lado direito da páginaConfigurações, clique emPrivacidade. A partir daí, você pode ajustar tanto as Configurações de contato como asOutras Configurações. Se seu filho tiver 12 anos ou menos, você pode escolherAmigos ouNinguém. Se seu filho tiver 13 anos ou mais, há opções adicionais para interação com outros jogadores.

Se você quiser controle adicional, vá para a seção Segurança da página Configurações da conta. Lá, você pode definir um PIN e outras restrições de conta.

Há relatos de que alguns jogos têm golpes. Por exemplo, se você precisar da Robux, os golpistas podem fazer você clicar nos links com a promessa de Robux grátis.

Roblox disse para seguir estas dicas para manter sua conta segura:

Nunca compartilhe sua senha

Torne sua senha difícil de ser adivinhada

Informe qualquer pessoa que solicite sua senha usando o recursoReportar abuso

usando o recursoReportar abuso Não existe Robux de graça: Não confie em jogadores ou sites que oferecem Robux de graça

Escrito por Maggie Tillman.