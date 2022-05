Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Seguindo a compra do Elon Musk pelo Twitter, de certa forma controversa, alguns usuários estão considerando migrar para uma plataforma alternativa.

De todas as opções existentes, uma das opções mais familiares e atraentes é chamada Mastodon.

Mas, temos certeza de que você quer saber o que é o Mastodon, como ele funciona e como se compara ao Twitter. Então, vamos descobrir.

O Mastodon se descreve como uma rede social descentralizada de código aberto. É de propriedade da comunidade e completamente livre de publicidade. Sua alimentação é cronológica e não asforítmica, o que é algo cada vez mais raro de se encontrar em plataformas sociais. Ao contrário do Twitter, não é um site único, ao contrário, funciona como uma coleção de servidores auto-hospedados que você pode escolher para aderir, dependendo de seus interesses.

A mecânica do Mastodon será muito familiar aos usuários do Twitter: Você pode usar um toot que é de 500 caracteres equivalentes a um tweet. Você pode impulsionar, que é o equivalente a um retweet. E você pode preferir, o que funciona da mesma forma que um coração Twitter.

Entretanto, não é apenas um clone do Twitter, o Mastodon tem algumas características que o diferenciam do gigante do microblogging, centrado principalmente na privacidade. Você pode configurar a exclusão automática de posts, onde posts de uma certa idade são excluídos por si mesmos. Você pode optar por não indexar no mecanismo de busca e pode exigir aprovação antes que as pessoas possam segui-lo.

Como aludimos anteriormente, o Mastodon não é um local único, mas sim um conjunto de servidores ou instâncias. Qualquer pessoa com um servidor dedicado pode executar sua própria instância do Mastodon, se desejar, e ela pode ser conectada à plataforma principal ou mantida separada como um servidor privado.

Enquanto a plataforma como um todo é descentralizada, os próprios servidores são controlados por seus proprietários, portanto, há um grau de centralização da plataforma. Entretanto, não é como nenhuma das plataformas sociais maiores, que são controladas por uma única empresa. A biblioteca de servidores da Mastodon listará apenas comunidades que estão comprometidas com a moderação ativa contra o racismo, o sexismo e a transfobia.

Ao usar o Mastodon, sua conta é hospedada por um único servidor, mas você pode acompanhar e conversar com pessoas de outros servidores sem a necessidade de múltiplas contas. Você também pode mover sua conta para um servidor diferente sem perder nenhum seguidor.

Inscrever-se no Mastodon é agradável e fácil, primeiro visite a página das comunidades Mastodon e você será recebido com uma lista de categorias para escolher. As categorias abrangem todos os tipos de tópicos, desde Arte e Música até Tecnologia e Jogos. Há também servidores de interesse geral, o mais popular dos quais é chamado Mastodon.social.

Melhores ofertas do Primeiro Dia da Amazônia dos EUA em 2021: Selecione as ofertas ainda ao vivo Por Maggie Tillman · 5 Maio 2022

Depois de escolher uma instância, você pode se inscrever e criar seu perfil, como faria em qualquer outra plataforma social. A única exceção é para servidores que requerem aprovação ou são apenas por convite.

É claro que nenhuma plataforma social estaria completa sem um aplicativo móvel, então você pode instalar o Mastodon no Android ou no iOS para a prática do tooting on the go. Depois que isso for feito, a plataforma funciona muito como o Twitter, então é hora de encontrar pessoas interessantes para seguir, postar alguns "hot takes" e se perder nas tendências.

Escrito por Luke Baker.