Eis o que a assinatura Premium do Telegrama acrescentará

(Pocket-lint) - O telegrama é um favorito de longa data entre aqueles que procuram mensagens criptografadas grátis através de múltiplas plataformas.

O aplicativo de mensagens deu seus primeiros passos rumo à monetização no ano passado, na forma de vendas de anúncios e introduzindo recursos pagos para chats de grupo massivos.

Agora, parece que o serviço está planejando introduzir uma opção paga premium para usuários médios, mas apenas no iOS inicialmente.

A última versão beta do iOS (versão 8.7.2) nos deu nosso primeiro vislumbre do que o Telegram Premium poderia oferecer.

O beta inclui uma gama de emojis de reação e adesivos que são bloqueados atrás de um paywall do Telegram Premium.

Curiosamente, parece que os adesivos premium que aparecem em uma conversa também são bloqueados, substituídos pela mesma chamada à ação.

Isso é algo que esperaríamos mudar com o lançamento final, caso contrário, haveria poucos benefícios em se inscrever.

Um usuário Reddit também descobriu um criador de avatares no cliente MacOS Telegram, o que permitiria aos usuários criar avatares usando emoji, monogramas, adesivos e padrões.

Não temos certeza se isto também fará parte do Telegram Premium, mas faria sentido que certos adesivos ou emoji estivessem por trás do paywall, dadas as mudanças de iOS que foram encontradas.

Infelizmente, isso é tudo o que sabemos até agora. Nenhum detalhe do preço ou data de lançamento foi ainda descoberto, mas o manteremos em dia quando soubermos mais.

Escrito por Luke Baker.