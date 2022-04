Como enviar reações de Zoom emoji durante uma chamada com gestos simples das mãos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Zoom lançou um recurso de reação emoji no ano passado que permite enviar um emoji durante uma reunião quando você quer bater palmas, dar um polegar para cima, dar um coração, celebrar, e muito mais. Com o aplicativo Zoom iOS, você pode até mesmo gesticular durante uma chamada para enviar uma reação emoji específica. Isso porque o Zoom oferece um recurso de reconhecimento de gestos de mão. Agora, esse recurso está vindo para os aplicativos desktop do Zoom.

Como o Zoom suporta gestos, ele exibirá um emoji de polegar para cima quando você dá um polegar para cima na câmera e um ícone de mão levantada quando você levanta a mão.

Não. O reconhecimento de gestos é desativado por padrão. Ele pode ser ativado em nível de conta, grupo ou usuário.

Para permitir o reconhecimento de gestos durante uma reunião:

Toque no botão Mais > Ícone Configurações da reunião Sob a seção Gestos, toque no controle deslizante ao lado de Levantar a mão e os polegares para cima

Em nossa experiência, se você coçar o nariz ou tocar muito o rosto e o cabelo, Zoom pensará que você está levantando a mão e então enviará aquela reação emoji de mão levantada. Às vezes funciona, mas não é perfeito.

O reconhecimento de gestos faz parte do aplicativo Zoom para iPhone e iPad desde o ano passado. Ele foi adicionado ao cliente desktop como parte de uma atualização do produto em abril. Ele requer a versão 5.10.3 ou superior do cliente Zoom.

Você pode saber mais sobre as reações do Zoom emoji nesta página de suporte do Zoom. O Zoom também tem um post no blog de anúncios para reconhecimento de gestos aqui.

Escrito por Maggie Tillman.