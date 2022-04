TikTok pode estar deixando os usuários não gostarem de comentários em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A TikTok está fazendo movimentos para melhorar a experiência do usuário, testando um botão de não gosto para comentários. Em um post recente no blog, a empresa anunciou que está testando um novo recurso que permitirá aos usuários fazer um comentário de que não gostam.

A TikTok declarou que está explorando "novas maneiras de ajudar nossa comunidade a se sentir mais em controle sobre os comentários" este movimento vem junto com suas ações para remover ativamente o conteúdo abusivo e odioso que viola suas Diretrizes Comunitárias.

Ela "... começou a testar uma maneira de permitir que os indivíduos identifiquem comentários que eles acreditam ser irrelevantes ou inapropriados. Este feedback da comunidade irá acrescentar à gama de fatores que já usamos para ajudar a manter a seção de comentários consistentemente relevante e um lugar para um envolvimento genuíno. Para evitar criar mal-estar entre os membros da comunidade ou desmoralizar os criadores, somente a pessoa que registrou uma antipatia em um comentário poderá ver que o fez".

Atualmente, este recurso parece estar nos estágios iniciais dos testes, com alguns usuários vendo um ícone de polegar para baixo ao lado dos comentários.

TikTok agora permite que você goste e não goste dos comentários



<- Versão atual | Nova versão ->



h/t @Sphinx pic.twitter.com/9OilQbe3ZS- Matt Navarra (@MattNavarra) 5 de março de 2020

O botão de não gostar não parece ter uma contagem de qualquer tipo, portanto, as antipatias são privadas e somente aqueles que não gostaram do comentário verão que o fizeram. Este movimento parece ser semelhante à remoção do contador de aversão que o YouTube fez há algum tempo atrás.

É provável que os dados sejam usados internamente a fim de classificar os comentários e avaliá-los em relação às diretrizes da comunidade, mas também pode dar aos criadores uma maneira de ver quais são visíveis.

Escrito por Adrian Willings.