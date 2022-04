DuckDuckGo estreia seu próprio navegador web centrado na privacidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - DuckDuckGo tem sido uma ótima opção para aqueles que querem pesquisar na web sem usar o Google, de longe a força dominante na busca lá fora nas últimas décadas. Tem até mesmo um navegador móvel há algum tempo, para quem tem consciência de privacidade.

Agora, porém, está realizando uma ambição de se ramificar no mundo dos navegadores de mesa com um verdadeiro concorrente para os gostos do Google Chrome e do Firefox. Está lançando seu novo navegador, a princípio no Mac com uma versão para Windows a seguir.

Ele compartilhou um olhar sobre o navegador no final de 2021, portanto isto não é uma surpresa, mas é uma boa notícia para aqueles que querem estar confiantes de que seus dados não estão sendo colhidos com muita vontade enquanto navegam na web.

O navegador dará prioridade às versões HTTPS dos sites onde puder para maior segurança, e tem ferramentas para ajudá-lo a bloquear rastreadores, e a capacidade de limpar completamente os dados do seu navegador com um único botão.

Ele também armazenará seu histórico, marcadores e senhas inteiramente localmente para que nada possa ser potencialmente acessado on-line. Um recurso que gostamos do som de vai tentar automaticamente rejeitar pop-ups de consentimento de cookies com o menor número possível de cookies permitidos, para que você não tenha que lidar constantemente com eles - deve funcionar em cerca de metade de todos os sites no início, aparentemente.

Se há um pouco de má notícia aqui é que você não pode simplesmente ir e baixar o navegador para experimentá-lo. Por enquanto, ele está disponível apenas por convite, embora você possa se inscrever na lista de espera através do aplicativo móvel DuckDuckGo, indo às configurações e tocando na opção DuckDuckGo for Desktop na última versão.

Escrito por Max Freeman-Mills.