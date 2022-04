Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Angry Birds, um dos primeiros jogos para celular extremamente populares , está de volta.

A Rovio, a empresa por trás do jogo, anunciou o retorno do Angry Birds original. Agora está disponível nas lojas de aplicativos com um novo mecanismo e sem compras no aplicativo. Ele foi completamente reconstruído com o mecanismo Unity, com uma experiência mais perfeita em diferentes dispositivos e plataformas. Mas nada mais mudou; o jogo original Angry Birds foi preservado nesta nova versão.

"Enquanto estávamos reconstruindo Angry Birds, tomamos muito cuidado para preservar a sensação do jogo Angry Birds original", disse o produtor executivo da Rovio, Sami Ronkainen, em um comunicado à imprensa . “Sabemos que nossos fãs são um grupo exigente e serão capazes de identificar até mesmo pequenas diferenças. Combinar a jogabilidade e a aparência do jogo ao lado do original foi crucial".

A Rovio removeu o primeiro jogo Angry Birds da App Store em 2019 devido a problemas de compatibilidade. A nova remasterização se chama Rovio Classics: Angry Birds e é baseada na versão de 2012 do jogo. Ao contrário de outros jogos e spinoffs do Angry Birds, não é um título freemium com conteúdo extra pago. Em outras palavras, não possui compras ou anúncios no aplicativo. Em vez disso, custa US $ 0,99 nos EUA.

Rovio Classics: Angry Birds já está disponível na App Store e no Google Play.

Tenha em mente que é diferente do jogo Angry Birds Reloaded da Rovio . Esse jogo é exclusivo do Apple Arcade e, embora também seja uma remasterização do jogo original, possui novos personagens e níveis extras.

Escrito por Maggie Tillman.