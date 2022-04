Como adicionar um clipe GIF Giphy ao seu vídeo TikTok

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O TikTok está lançando uma nova ferramenta de edição que permite adicionar GIFs com som aos seus vídeos. Eles são chamados de clipes GIF e são desenvolvidos pelo Giphy e estarão disponíveis quando a nova opção Biblioteca for lançada no aplicativo móvel do TikTok . Aqui está tudo o que você precisa saber como os clipes GIF funcionam no TikTok, incluindo como usá-los em vídeos.

Vamos começar com o básico: Giphy é um banco de dados e um mecanismo de busca para encontrar GIFs - vídeos curtos em loop sem som. Clipes GIF, no entanto, são um novo tipo de GIF com som. Giphy fez parceria com parceiros de produção de conteúdo como HBO, Hulu, Xbox e Roku, entre outros, para oferecer uma grande variedade de clipes GIF para os usuários do TikTok incorporarem em seus vídeos.

Os clipes GIF do Giphy geralmente são momentos populares, que definem a cultura e tendências. Eles podem até ser trechos de seus filmes e programas favoritos. Ao incorporar um clipe GIF GIPHY em seu vídeo do TikTok, você pode não apenas aproveitar e fazer parte das tendências virais, mas também aprimorar sua narrativa visual de uma maneira divertida e imaginativa.

Abaixo está um tutorial passo a passo sobre como adicionar clipes GIF aos seus vídeos do TikTok.

Abra a versão mais recente do aplicativo TikTok. Vá para a tela Câmera. Toque na nova opção Biblioteca que aparece na parte inferior da barra lateral vertical. Deslize para cima na página da Biblioteca para encontrar um Giphy Clip. Você também pode usar o campo de pesquisa na parte superior para obter resultados específicos. Depois de encontrar um clipe, você pode cortá-lo para usar em seu vídeo do TikTok. Quando terminar, você pode continuar gravando seu vídeo e depois publicá-lo.

O vídeo abaixo e o incorporado acima - ambos do Giphy - demonstram exatamente como você pode usar clipes GIF em um vídeo do TikTok.

Os clipes GIF estarão disponíveis quando a nova opção Biblioteca for lançada para os usuários do TikTok. Ele será lançado primeiro para usuários do Android na primeira semana de abril de 2022 e chegará aos usuários do iOS em meados de abril de 2022.

Escrito por Maggie Tillman.