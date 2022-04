O aplicativo de desktop Twitch será desativado em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitch anunciou que está encerrando seu aplicativo de desktop e incentivando os usuários a manter um navegador no futuro.

A empresa enviou um e-mail a seus usuários informando que o aplicativo de desktop será encerrado em 30 de abril de 2022. O Twitch disse que tomou essa decisão com base "no uso e no feedback da comunidade".

A empresa diz que a decisão não foi tomada de ânimo leve e que concentrará esforços futuros em melhorar a experiência do usuário e do criador:

"Esta mudança nos permite investir mais fortemente no aprimoramento e adição de novas maneiras de interagir com os criadores e as comunidades de que você gosta. Se você está acostumado a usar o Twitch Desktop App, recomendamos marcar Twitch.tv em seu navegador preferido para fácil acesso."

O aplicativo para desktop foi lançado originalmente em 2017 e deu aos usuários de Windows e Mac uma maneira fácil de assistir seus criadores favoritos, além de acesso rápido ao Prime Rewards.

No entanto, o design do aplicativo de desktop era basicamente idêntico ao site do serviço de streaming e, portanto, pode ser que muitos usuários nunca se deram ao trabalho de baixar o aplicativo.

Se você tem o aplicativo instalado e deseja removê-lo do seu sistema, o Twitch tem um guia prático sobre como desinstalá-lo aqui .

Escrito por Adrian Willings.