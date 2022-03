Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Atualmente, o TikTok não permite que os usuários vejam seu histórico de visualização - ou "assistir". Mas isso pode mudar em breve, de acordo com um leakster.

O popular aplicativo de mídia social está testando um novo recurso de histórico de exibição que permitirá localizar facilmente um vídeo que você assistiu anteriormente sem precisar salvá-lo mais tarde ou baixá-lo no seu dispositivo.

#TikTok está testando a adição de um recurso de histórico de exibição no aplicativo pic.twitter.com/zFLn6uYSUr — Hammod Oh (@hammodoh1) 26 de março de 2022

Como visto pela primeira vez por Matt Navarra , o usuário do Twitter Hammod Oh , que frequentemente vaza recursos ainda a serem anunciados em várias redes sociais, compartilhou recentemente uma captura de tela que revela que o TikTok está testando uma opção "Histórico de exibição". O recurso em si ou pelo menos seus controles parecem estar no menu "Conteúdo e Atividade" nas configurações do aplicativo. Como o TikTok ainda não anunciou ou lançou oficialmente o recurso, não está claro como uma página do histórico de exibição no TikTok funcionará e se será apenas uma lista em execução de todos os TikToks que você assistiu.

Haverá um filtro ou opção de pesquisa no seu histórico de exibição? Pouco se sabe neste momento. No entanto, como o TikTok aparentemente está testando ativamente um recurso do histórico de exibição, pode-se supor que ele será lançado oficialmente em breve. Outra coisa é certa: se e quando o Watch History for lançado, será um recurso muito bem-vindo, especialmente para aqueles que recorreram a soluções alternativas.

Escrito por Maggie Tillman.