Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Otter revelou uma atualização para seu serviço de transcrição amplamente utilizado, aparentemente melhorando ainda mais o quão potencialmente útil ele pode ser para reuniões colaborativas e atualizações.

A mudança significa que aproveitar a integração adicionada com Zoom e Google Meet no ano passado renderá mais recompensas.

Por um lado, o aplicativo está recebendo um novo sistema de calendário para permitir que você veja as reuniões que estarão ativas, para que você possa rolar para trás e para frente no tempo e verificar as notas da reunião que podem ter gerado.

Essas notas também ficarão melhores com um novo sistema chamado Meeting Gems, adicionando destaques rápidos que o Otter retirará para mostrar momentos de discussões importantes ou pontos de ação que foram acordados.

Uma nova versão beta no navegador, apenas no início, também começará a criar esboços de reuniões assim que terminarem, para que você possa rever rapidamente o que foi discutido sem precisar se aprofundar em uma transcrição completa, o que parece impressionante se funcionar bem.

Por fim, será mais fácil adicionar capturas de tela às suas anotações de reuniões, para que você possa adicionar recursos visuais aos seus resumos sem precisar criar seus próprios documentos, o que também pode ser útil.

A atualização está sendo lançada agora na versão para navegador do Otter e chegará ao Android e ao iOS nas novas semanas, aparentemente, com o lançamento completo para todos em maio de 2022.

Escrito por Max Freeman-Mills.