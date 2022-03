Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Reddit está trabalhando para adicionar mais conteúdo de vídeo gerado pelo usuário à sua plataforma, revela um novo relatório.

Embora não tenha sido determinado muito sobre como os novos recursos de vídeo funcionarão, o TechCrunch diz que o Reddit confirmou que está explorando a ideia.

Diz-se que o novo recurso pode incluir ferramentas de edição no estilo TikTok e a capacidade de postar reações de vídeo aos vídeos de outras pessoas.

Um dos aspectos mais populares do TikTok é a capacidade de combinar vídeos de diferentes pessoas usando recursos como Duets .

Os Reels do Instagram e o Spotlight do Snapchat tentaram entrar em ação oferecendo funcionalidades semelhantes. Agora, parece que o Reddit também está procurando uma fatia do bolo.

É uma proposta interessante que se afasta bastante do discurso baseado em texto do Reddit.

Na verdade, em muitas comunidades do Reddit, até mesmo usar emojis é uma gafe social. Portanto, será interessante ver como um recurso de vídeo inspirado no TikTok será recebido.

O Reddit diz que inicialmente entrará em contato com comunidades selecionadas para determinar se elas estariam interessadas em explorar o novo recurso de vídeo.

"Em linha com nosso trabalho para ajudar as pessoas a se envolverem nos tópicos que são importantes para elas por meio de áudio social, vídeo, texto, memes e muito mais, estamos entrando em contato com algumas comunidades do Reddit para ver se um novo vídeo O recurso em que estamos trabalhando é algo que eles acham útil e divertido", disse um porta-voz do Reddit ao TechCrunch.

"Depois de receber feedback dos Redditors, exploraremos um teste inicial para esse novo recurso."

Escrito por Luke Baker.