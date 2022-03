Agora você pode transmitir ao vivo no Twitch diretamente do Zoom

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você realmente gosta do Zoom e também se interessa pela transmissão ao vivo no Twitch, há boas notícias, pois agora você pode transmitir diretamente do Zoom.

O Zoom anunciou que adicionou a integração do Twitch diretamente no aplicativo para que as pessoas possam transmitir ao vivo diretamente do Zoom para a plataforma ao vivo favorita de todos.

Essa funcionalidade exige que os usuários usem o cliente de desktop Zoom para vincular-se ao Twitch e transmitir. Já foi possível transmitir do Twitch anteriormente usando outros serviços como o Restream , mas agora você pode fazer isso diretamente com o Zoom. O que deve tornar o processo mais transparente.

Existem algumas ressalvas embora. O mais importante é que você precisa estar nos níveis pagos do Zoom para usar essa nova funcionalidade.

Os usuários das camadas Pro, Business, Enterprise ou Education podem usar a função para obter streaming no Twitch diretamente do cliente Zoom.

Este movimento é certamente interessante. O Twitch não é apenas para jogadores e há muitas categorias diferentes com pessoas transmitindo tudo, desde sessões de música até fluxos de artes e artesanato criativos e tudo mais. Portanto, embora não esperemos que os jogadores transmitam repentinamente via Zoom, há muito potencial para webinars, sessões de treinamento e transmissões educacionais começarem a aparecer na plataforma.

Zoom explicou a mudança em uma postagem recente no blog:

"Para ajudar nossos clientes a otimizar o processo de compartilhamento de conteúdo em suas comunidades e ampliar seu alcance, os proprietários de contas e administradores agora podem permitir que os hosts transmitam suas reuniões ou webinars diretamente para o Twitch, em vez de configurar manualmente o fluxo como um serviço personalizado de transmissão ao vivo."

Se você estiver interessado, a empresa também postou um guia de instruções com todas as etapas e pré-requisitos para começar.

Escrito por Adrian Willings.