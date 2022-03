Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quer ser uma raposa na sua próxima chamada de Zoom ? Que tal um cachorro? Bem, agora você pode, porque o Zoom lançou um recurso de avatar no estilo Memoji que sobrepõe um personagem virtual em cima do seu rosto. O recurso, que está incluído na atualização 5.10, é limitado a animais, mas novas opções de avatar serão adicionadas no futuro. Veja como começar a usar avatares no Zoom.

Além de potencialmente ajudar com a fadiga do Zoom, porque você pode obscurecer seu rosto com uma raposa ou vaca, o Zoom acha que aparecer em uma videochamada com um filtro de avatar pode adicionar "um pouco de diversão às suas reuniões de formação de equipe" ou, mais especificamente, ajudar consultas com o pediatra sejam menos estressantes para crianças pequenas. Seja qual for o motivo ou caso de uso, é fácil usar avatares no Zoom.

Para ativar os avatares, siga estas etapas:

Abra a versão mais recente do Zoom. Selecione o botão ^ ao lado do botão Iniciar/Parar vídeo. Selecione Escolher filtro de vídeo r. Escolha o animal que você quer na aba Avatares. Você pode até decidir se seu avatar usa um moletom ou uma camiseta

Você também pode optar por sempre aplicar o filtro sempre que entrar em uma reunião.

Ao usar um avatar, fundos virtuais podem ser usados ao mesmo tempo, mas filtros de vídeo não.

Para alterar seu avatar, visite a guia Avatares e selecione um novo.

Para remover o filtro, selecione Nenhum na guia Avatares. Os usuários também podem selecionar Desativar avatar no bloco de vídeo de autovisualização em uma reunião, bem como no menu Parar vídeo em uma reunião.

Usando seu novo recurso de avatares, o Zoom permitirá que você apareça na sua próxima reunião como coelho, raposa, cachorro, vaca ou outro tipo de animal. Novas opções de avatar serão adicionadas no futuro, prometeu Zoom.

Sim - no iOS, de qualquer maneira.

Atualmente, os avatares são suportados nos seguintes clientes Zoom:

Windows: 5.10.0 ou superior

macOS: 5.10.0 ou superior

iOS: 5.10.0 ou superior

Confira a postagem no blog e a página de suporte do Zoom para obter instruções mais detalhadas.

