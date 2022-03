Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No ano passado, o Pinterest apresentou " Idea Pins ", uma nova versão dos Story Pins que vinha testando há um ano. Os Idea Pins parecem e funcionam de maneira muito semelhante às opções de Histórias que você encontrará em outros aplicativos. Agora, o Pinterest está facilitando o compartilhamento de Idea Pins em suas histórias do Instagram e do Facebook. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como o recurso funciona.

Idea Pins são sequências semelhantes a histórias de clipes de vídeo curtos - com até 60 segundos de duração - que as pessoas podem tocar para assistir. Você pode adicionar até 20 quadros a cada série Idea. O Pinterest também oferece ferramentas criativas como adesivos, narração e música. Existe até uma ferramenta de "modo fantasma" que permite sobrepor o quadro anterior para ajudar a orientar as transições de vídeo. Os Idea Pins também vêm com "páginas de detalhes" no Pinterest, onde você pode adicionar informações contextuais. Você também pode adicionar tópicos e marcar outros criadores do Pinterest por meio do identificador do Pinterest em Idea Pins.

Veja como o Pinterest descreve os Idea Pins:

"Os Pins de ideias são uma evolução dos Pins de história, com um novo nome para melhor corresponder à singularidade de um produto que permite aos criadores compartilhar ideias duradouras e não histórias efêmeras. A partir de hoje, os criadores terão um conjunto de novas ferramentas de publicação, incluindo, recursos de vídeo, novas ferramentas de edição e atualizações para tornar a criação de Idea Pins mais fácil e criativa."

Os Idea Pins podem ser acessados por meio de bolhas de perfil na parte superior dos feeds do usuário. É aqui que o Pinterest destaca os Idea Pins de usuários que você segue e daqueles que o Pinterest acha que você pode gostar. Ao contrário da maioria dos Stories encontrados em outras redes sociais, os Idea Pins também permanecem nos perfis dos usuários, em vez de desaparecerem após 24 horas. Você não pode salvar páginas individuais de um Idea Pin em seu quadro. No entanto, o Pinterest disse que você pode salvar um Idea Pin inteiro em seus quadros. Você também pode adicionar comentários e reações a um Idea Pin.

Abra o aplicativo do Pinterest no seu dispositivo e faça login na sua conta do Pinterest. Toque em um Idea Pin na parte superior do seu feed. Se houver várias páginas, toque em uma página para passar para a próxima página.

Para visualizar a página anterior, toque no lado esquerdo da página. O Idea Pin fará um loop e começará no início assim que você terminar de assisti-lo. Depois de visualizar um Idea Pin, você pode: Toque no ícone de marcador para salvá-lo em um quadro

Toque no ícone do coração para reagir a ele.

Clique no ícone de diálogo para adicionar um comentário ao Idea Pin.

As instruções abaixo são para usuários iOS do aplicativo móvel Pinterest, embora o processo deva ser relativamente o mesmo no Android.

Abra o aplicativo do Pinterest no seu dispositivo e faça login na sua conta do Pinterest. Toque no ícone de adição na parte inferior da tela. Toque em Pin de Ideia. Toque no botão de gravação para gravar até 60 segundos de vídeo Ou selecione 1 ou mais fotos ou vídeos do seu dispositivo

Você pode tocar em Velocidade para acelerar ou desacelerar seu videoclipe. Toque em Avançar e toque em uma página para começar a criar, adicionar texto ou adicionar outros efeitos. Toque em Concluído. Toque no ícone de adição para adicionar até 20 imagens ou vídeos. Você pode tocar em Visualizar para ver como seu Idea Pin ficará antes de publicar. Toque em Avançar. Preencha as informações sobre o seu Pin: Título: adicione um título ao seu Pin.

Capa: toque em Editar capa para escolher uma miniatura para a capa do Idea Pin.

Lista: adicione contexto ao seu Pin.

Quadro: Opcionalmente, escolha um quadro ou crie um novo para salvar seu Idea Pin.

Tags: pesquise e adicione até 10 tópicos de tags relacionados.

Configurações: toque em Configurações avançadas para permitir comentários.

Rascunho: toque no ícone da pasta para salvar seu Idea Pin como rascunho.

Exportar: toque no ícone de download para baixar todo o seu Idea Pin para o seu dispositivo. Toque em Publicar.

Você pode exportar Idea Pins, que serão compartilháveis em outras plataformas, com a marca do Pinterest.

Novamente, as instruções abaixo são para usuários iOS do aplicativo móvel Pinterest, embora o processo deva ser relativamente o mesmo no Android.

Abra o aplicativo do Pinterest no seu dispositivo e faça login na sua conta do Pinterest. Toque em um Idea Pin na parte superior do seu feed. Toque no ícone de compartilhamento no lado direito do Pin. Você pode tocar em Histórias do Facebook para compartilhar o Idea Pin em suas Histórias do Facebook. O Idea Pin será baixado no seu dispositivo e o Pinterest pedirá para abrir o Facebook. Ou você pode tocar no Instagram Stories para compartilhar o Idea Pin em seu Instagram Stories. O Idea Pin será baixado no seu dispositivo e o Pinterest pedirá para abrir o Instagram. O Idea Pin será aberto em seu Instagram ou Facebook Stories. Toque no ícone de seta para adicionar o Idea Pin à sua história.

Você também pode baixar Pins de ideias do Pinterest para o seu dispositivo. Veja como no iOS:

Abra o aplicativo do Pinterest no seu dispositivo e faça login na sua conta do Pinterest. Toque em um Idea Pin na parte superior do seu feed. Toque em um Pin de Ideia. Toque no ícone de compartilhamento no lado direito do Pin. Toque no ícone de download para baixar o Idea Pin para o seu dispositivo. Agora você pode compartilhar o Idea Pin em qualquer lugar que permita uploads de vídeo.

Idea Pins agora estão disponíveis nos EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Áustria e Suíça

Saiba como criar Idea Pins na página de suporte do Pinterest.

Escrito por Maggie Tillman.