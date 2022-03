Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Tile anunciou um recurso "Scan and Secure" disponível em seu aplicativo móvel. Ele permite que qualquer pessoa que use o aplicativo Tile verifique se há rastreadores Tile indesejados próximos a eles. É considerado um recurso de segurança. Anunciado para as mais novas tags de rastreamento da Tile , "Scan and Secure" está disponível gratuitamente para usuários iOS e Android do aplicativo Tile.

Lembre-se de que a Apple oferece um aplicativo semelhante para usuários do Android que permite procurar rastreadores AirTag desconhecidos nas proximidades. Isso porque qualquer rastreador de itens, seja da Tile ou da Apple, pode ser usado por pessoas com intenção maliciosa de perseguir. Mas o fato é que o novo recurso do Tile ( e o aplicativo Android da Apple ) exige que os usuários baixem um aplicativo e iniciem uma verificação, em vez de serem notificados automaticamente se houver um rastreador desconhecido por perto. Então, se você quiser usar o aplicativo do Tile para localizar rastreadores de Tile desconhecidos ao seu redor, veja como.

Você pode simplesmente baixar o aplicativo Tile e procurar tags sem precisar se inscrever, e seus telefones não farão parte da rede de localização do Tile.

Para executar uma verificação, siga estas etapas:

Baixe e abra a versão mais recente do aplicativo Tile. Na página de boas-vindas, clique no ícone Digitalizar no canto superior. Você também pode ir para Configurações > Digitalizar e proteger. Afaste-se "uma certa distância" de sua localização original. Isso permite que o aplicativo veja se algum Tile está se movendo com você.

O aplicativo pode levar até 10 minutos para realizar uma verificação.

Tile desaconselha usá-lo no transporte público. Os resultados da verificação fornecerão uma imagem dos blocos desconhecidos detectados. Precisa de instruções mais detalhadas? Consulte a página de perguntas frequentes do Tile.

Se uma varredura encontrar rastreadores indesejados nas proximidades, as Perguntas frequentes do Tile recomendam que você entre em contato com recursos como a National Domestic Violence Hotline , The Pixel Project ou as autoridades locais.

O recurso "Scan and Secure" do Tile está disponível para qualquer pessoa com uma conta Tile. Ele está sendo lançado agora e deve estar disponível para todos no início de abril de 2022.

Escrito por Maggie Tillman.