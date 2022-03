Reino Unido apresenta a tão esperada lei de segurança online

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O governo do Reino Unido deve apresentar o tão discutido e aguardado Projeto de Lei de Segurança Online ao Parlamento hoje e, se aprovado, finalmente introduzirá uma legislação abrangente para combater o cyberbullying, a automutilação, as notícias falsas e outras áreas da internet. preocupação.

Também introduzirá novas medidas para impedir que crianças acessem pornografia online, incluindo sistemas obrigatórios de verificação de idade .

Redes sociais, como Facebook e Instagram da Meta, e Twitter , estarão sob escrutínio mais profundo, com multas e até acesso bloqueado no Reino Unido se não removerem conteúdo prejudicial quando solicitado. Executivos podem até ser presos por descumprimento das novas diretrizes.

A Ofcom assumirá o controle regulatório do projeto, com o poder de solicitar informações de empresas de tecnologia e entrevistar chefes.

“As empresas de tecnologia não foram responsabilizadas quando danos, abusos e comportamentos criminosos ocorreram em suas plataformas”, disse a secretária de Cultura, Nadine Dorries (conforme relatado pela BBC ).

Nem todas as propostas do projeto de lei são cobradas das empresas, os usuários das redes sociais também ganharão o “direito de apelar” para postagens que acharem que foram desnecessariamente retiradas. Os usuários também poderão reclamar com um ombudsman (Ofcom) sobre plataformas online.

O projeto de lei também tornará ilegal o "ciber-flash", pelo qual imagens nuas são enviadas a um usuário sem o seu consentimento.

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este sistema brilhante irá poupar tempo e esforço sempre que você pagar.

Escrito por Rik Henderson.