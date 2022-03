Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A partir de segunda-feira, os varejistas on-line que operam na UE e no Reino Unido devem oferecer autenticação forte do cliente (SCA) no checkout.

Isso porque, a partir de 14 de março de 2022, será obrigatório que todas as compras online sejam protegidas por medidas de segurança adicionais. Isso garantirá que um comprador seja quem diz ser e, esperançosamente, reduzirá a fraude.

Qualquer varejista que não opere tecnologias SCA no checkout pode ter seus pagamentos recusados.

Então, como isso afeta você e o que você deve esperar? Explicamos tudo aqui.

Graças a uma diretiva da UE que também é empregada pelo Reino Unido pós-Brexit, os varejistas on-line que desejam vender produtos no Espaço Econômico Europeu, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte devem empregar a SCA. É efetivamente um sistema de autenticação de dois fatores empregado no checkout para adicionar uma camada extra de proteção para compras.

Exige que os bancos façam verificações adicionais na identidade do comprador e que os varejistas suportem novos sistemas de autenticação.

Em vez de apenas uma senha, que tem sido o método de autenticação de estoque para compras on-line por muitos anos, os bancos exigirão duas formas de identificação no checkout. Pode ser a senha original, um dispositivo ao qual apenas o comprador tem acesso (como um celular) e/ou um identificador biométrico (impressão digital, por exemplo).

Muitos varejistas online já usam SCA. Você pode ter encontrado isso em um site ou em um aplicativo móvel. No entanto, não é obrigatório até o momento.

Originalmente, a SCA deveria se tornar obrigatória até 14 de setembro de 2021, mas a FCA concedeu à indústria uma prorrogação do prazo até 14 de março de 2022.

Os varejistas que não suportam verificações de autenticação forte do cliente depois disso podem encontrar os bancos recusando pagamentos, o que significa que o comprador também será recusado.

A SCA também se aplica a pagamentos sem contato, e é por isso que às vezes os clientes podem ser solicitados a inserir um PIN depois de tocar no cartão sem contato. Os pagamentos sem contato feitos por um telefone geralmente também usam um PIN ou sistema biométrico para desbloquear o aparelho primeiro, cumprindo assim as novas diretrizes.

