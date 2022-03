Heardle é Wordle cruzado com Name That Tune

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Wordle pode não ser mais a notícia mais recente, mas o jogo de palavras de sucesso ainda está forte, como evidenciado pelo número de pessoas compartilhando seus resultados todos os dias nas mídias sociais.

Houve inúmeros jogos diferentes criados por fãs fervorosos de seu formato de adivinhação, mas um dos mais novos tem crescido em popularidade recentemente - Heardle .

Simplificando, é Wordle, mas para música. Em vez de tentar adivinhar uma palavra de cinco letras, você tem seis palpites para descobrir qual música está ouvindo a introdução.

Como uma forma de substituir a sensação de obter mais letras para trabalhar de adivinhações anteriores, toda vez que você errar uma estimativa, você terá mais um segundo de música para ouvir, ajudando você a descobrir a melodia.

Funciona muito bem e será muito familiar para qualquer um que amou a rodada Intros em Never Mind the Buzzcocks aqui no Reino Unido, ou que jogou Name That Tune.

Claro, ainda mais do que Wordle (que é limitado apenas pelo seu vocabulário), você fica um pouco afundado a cada dia se você simplesmente nunca ouviu a música sendo tocada, mas parte da diversão é testar o alcance do seu gosto musical pode oferecer.

Quando você acerta, porém, sublinha o quão icônica a introdução de uma música realmente pode ser, e quão reconhecível é apenas o primeiro segundo de um clássico.

Escrito por Max Freeman-Mills.