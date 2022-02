TikTok aumenta o limite de vídeos para 10 minutos, ganhando do YouTube

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O TikTok começou discretamente a permitir que os usuários enviem vídeos com até 10 minutos de duração, em outra mudança significativa na razão de ser de seu aplicativo.

Afinal, faz pouco tempo que o TikTok começou a permitir que as pessoas postassem vídeos com até três minutos, então está claro que seus criadores acreditam que o conteúdo de formato mais longo é uma parte fundamental de seu futuro.

Alguns usuários estão recebendo notificações do aplicativo para informar que seu limite de upload foi aumentado, e o TikTok confirmou ao The Verge que está lançando a mudança globalmente agora:

“No ano passado, introduzimos vídeos mais longos, dando à nossa comunidade mais tempo para criar e se divertir no TikTok. Hoje, estamos empolgados em começar a lançar a capacidade de enviar vídeos de até 10 minutos, o que esperamos liberar ainda mais possibilidades criativas para nossos criadores em todo o mundo.”

TikTok chegando no território do YouTube



Agora posso enviar vídeos de até 10 minutos pic.twitter.com/P2Mbf4ygWV — Matt Navarra (@MattNavarra) 28 de fevereiro de 2022

A mudança ocorre no contexto do investimento contínuo do YouTube em sua seção Shorts, o que significa que os dois grandes aplicativos de vídeo agora estão efetivamente começando a lutar em todas as frentes pela atenção dos usuários do ponto de vista do vídeo.

Embora o YouTube obviamente ainda hospede muito conteúdo que supera o limite de 10 minutos, a direção da viagem para o TikTok é impressionante neste estágio.

Exatamente com que rapidez a mudança será lançada para todos os usuários e, portanto, quando você pode esperar poder postar vídeos mais longos não está totalmente claro, mas não deve demorar muito pelo som das coisas.

