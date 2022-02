Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Tumblr está permitindo que seus usuários desativem os anúncios na área de trabalho e em seus aplicativos móveis.

Ao pagar US $ 4,99 por mês ou comprar um ano de navegação sem anúncios por US $ 39,99, você pode usar o serviço como as pessoas faziam antes do Tumblr começar a banir o conteúdo NSFW e antes do Yahoo tê-lo comprado em 2013 por US $ 1,1 bilhão e antes da Verizon vendê-lo para o proprietário do WordPress Automattic Inc. Agora, qualquer pessoa que use o Tumblr pode mais uma vez experimentar a versão sem anúncios do site.

Eles só têm que pagar.

O Tumblr, conhecido por lançar microblogs pela primeira vez, está oferecendo uma experiência sem anúncios menos de um ano depois de dar aos blogueiros a opção de cobrar pelo acesso a preços que variam de US$ 4 a US$ 10 por mês. Está claramente explorando novas maneiras de gerar fluxos de receita e, ao mesmo tempo, incentivar os criadores. Se você é do tipo que assina vários serviços, como o Twitter Blue, talvez esteja disposto a desembolsar algum dinheiro para remover anúncios. Resta saber, no entanto, se existem muitos usuários por aí que se encaixam nessa descrição.

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este sistema brilhante irá poupar tempo e esforço sempre que você pagar.

Para desativar anúncios no Tumblr, siga estas etapas:

Vá para Configurações da conta na área de trabalho. Selecione "Ir livre de anúncios". Escolha pagar mensalmente ou anualmente. É isso!

Agora você pode ler seus blogs e postagens favoritos sem anúncios.

Custa US$ 4,99 por mês. Se você gosta de um desconto, pode obter 33% de desconto (ou quatro meses de graça) por US $ 39,99 por um ano inteiro.

Veja a postagem do blog do Tumblr para mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.