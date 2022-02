Como usar a nova guia Descobrir do Reddit para encontrar comunidades

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Reddit lançou uma nova ferramenta de navegação chamada guia Descobrir, e também é o primeiro grande recurso do Reddit em anos. Durante os testes iniciais no ano passado , o Reddit disse que viu uma em cada cinco pessoas ingressar em pelo menos uma nova comunidade depois de usar a nova experiência da guia Descobrir desenvolvida para substituir a antiga guia Comunidades.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a guia Descobrir do Reddit.

O novo Discover do Reddit é um recurso dos aplicativos oficiais do Reddit para iOS e Android. Ele faz a curadoria de fotos, GIFs e vídeos em uma grade rolável para ajudar os usuários do Reddit a encontrar novos conteúdos e comunidades nas quais possam querer participar. Ele também sugere comunidades para explorar com base no histórico e na atividade, que inclui as assinaturas atuais de um redditor e o tempo gasto nas comunidades. Por exemplo, redditors existentes que assinam e passam muito tempo em subreddits de futebol podem ver outros conteúdos relacionados a esportes.

Simplificando: a guia Descobrir se ajusta aos seus interesses atuais, portanto, se você se inscreveu em muitas inscrições de beisebol e passa muito tempo em inscrições de beisebol, começará a ver mais conteúdo relacionado a beisebol na guia Descobrir. Se você é novo no Reddit, verá conteúdo e comunidades classificados por popularidade e alto envolvimento. “De plantas de casa e decapagem em casa a Squid Game e Dungeons and Dragons”, disse o Reddit, “a guia Descobrir trará uma rica variedade de conteúdo para a frente de uma maneira visualmente atraente”.

A guia Descobrir substitui as antigas Comunidades/Assinaturas.

Abra o aplicativo Reddit. No menu de navegação inferior, você verá a guia Descobrir (ícone de bússola). Ele está localizado à direita da guia Início (ícone de casa).

A primeira coisa que você vê na guia Descobrir é um feed visual de miniaturas envolventes representando várias comunidades no Reddit. Você pode navegar pelas miniaturas, assisti-las, tocar nelas. O Reddit chama essa experiência de "ponto de entrada consistente e dinâmico para os redditores chegarem às suas comunidades".

Ao abrir a nova guia Descobrir, você verá uma barra de pesquisa na parte superior. Use esta área para pesquisar comunidades por palavra-chave.

Abaixo da área da barra de pesquisa estão vários tópicos que você pode filtrar e tocar para encontrar comunidades potencialmente interessantes.

O Reddit reformulou sua navegação, pois a guia Descobrir está substituindo a guia de assinatura que havia sido encontrada anteriormente na barra de navegação inferior. Agora, as assinaturas estão enterradas na nova gaveta da Comunidade, onde podem ser classificadas e personalizadas. Basta deslizar para a direita ou tocar no menu suspenso no canto superior esquerdo da tela inicial para acessar suas comunidades e feed.

A gaveta da Comunidade é dividida em cinco seções:

Suas comunidades - onde as comunidades que os redditors assinam podem ser classificadas e personalizadas

Controles de feeds iniciais - onde os usuários podem acessar seus feeds iniciais, populares e de notícias

Seguindo - que mostra as contas do redditor que um usuário segue

O ponto de entrada r/all

Moderando pontos de entrada nos quais os moderadores podem ver seu feed de mods, fila de mods e os subreddits que eles moderam

O Reddit disse que simplesmente queria ajudar as pessoas a encontrar mais comunidades e facilitar a descoberta de novos conteúdos. “Parte disso é ouvir o feedback e agir de acordo com ele para trazer comunidade, pertencimento e empoderamento a todos”, disse a empresa. "Os redditores nos disseram que querem uma maneira mais fácil de explorar interesses atuais e novos, então [...] estamos lançando nossa primeira nova superfície em quase dois anos - a guia Descobrir. Essa nova ferramenta de navegação fornece aos redditores uma maneira envolvente de encontre mais facilmente conteúdo e comunidades no Reddit."

Escrito por Maggie Tillman.