Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Imagine um aplicativo semelhante ao Google Inbox que pode ajudá-lo a alcançar o Inbox Zero , e até mesmo é feito por ex-funcionários do Google. Pois isso existe. Chama-se Ondas Curtas.

Shortwave é um novo aplicativo de e-mail que nos lembra o malfadado Google Inbox, um aplicativo de e-mail Inbox Zero muito amado por aqueles que o usaram até chegar ao famoso cemitério de produtos mortos do Google.

O Shortwave, como o Inbox, é totalmente dedicado a ajudá-lo a organizar sua caixa de entrada e torná-la mais gerenciável diariamente. Ele faz isso agrupando de maneira inteligente os tópicos de e-mail relacionados em pacotes aos quais você pode responder rapidamente, adiar ou fixar para ler mais tarde. Ah, e oferece uma experiência de composição rápida que suporta atalhos de remarcação e menções baseadas em texto, o que torna o envio e a escrita de e-mails muito mais simples. Por fim, existem até recursos de colaboração em tempo real - incluindo mensagens com reações emoji - apenas para equipes. A melhor parte é que o Shortwave tem um nível gratuito.

Na primeira vez que você se inscrever e fazer login, o Shortwave confirmará algumas preferências e fará um tour rápido enquanto importa sua caixa de entrada.

Acesse app.shortwave.com ou baixe o aplicativo Shortwave. Shortwave já está disponível para iOS e desktop.

O teste beta de ondas curtas para Android está em andamento. Faça login com o Google e conceda todas as permissões.

O e-mail é uma luta sem fim. É provável que sua caixa de entrada tenha centenas, senão milhares de mensagens e seja uma tarefa árdua de limpar. O Shortwave tem como objetivo ajudar com esses recursos principais:

Bundles: Em vez de mostrar uma parede de threads, o Shortwave automaticamente categoriza e agrupa os threads relacionados em bundles.

Em vez de mostrar uma parede de threads, o Shortwave automaticamente categoriza e agrupa os threads relacionados em bundles. Ações : Cada e-mail tem três ações simples que você pode realizar. Você pode fixar e-mails importantes no topo para responder mais tarde ou pode adiá-los. Todo o resto pode ser marcado como feito com um clique.

: Cada e-mail tem três ações simples que você pode realizar. Você pode fixar e-mails importantes no topo para responder mais tarde ou pode adiá-los. Todo o resto pode ser marcado como feito com um clique. Editor inteligente: para ajudá-lo a entender melhor tópicos complexos e responder a e-mails com mais rapidez e menos atrito, o Shortwave possui um editor inteligente e uma caixa de composição leve que suporta menções especiais de rich media e oferece atalhos intuitivos enquanto você digita.

para ajudá-lo a entender melhor tópicos complexos e responder a e-mails com mais rapidez e menos atrito, o Shortwave possui um editor inteligente e uma caixa de composição leve que suporta menções especiais de rich media e oferece atalhos intuitivos enquanto você digita. Espaços de trabalho: as equipes podem criar canais compartilhados para qualquer tópico ou projeto para colaborar juntos. Existem até indicadores de digitação para mensagens em tempo real e reações emoji do tipo Slack.

Gratuito: o Shortwave é gratuito para participar , mas você está limitado a 90 dias de pesquisa e histórico de e-mail e tem menos recursos de equipe no nível gratuito.

o Shortwave é gratuito para participar , mas você está limitado a 90 dias de pesquisa e histórico de e-mail e tem menos recursos de equipe no nível gratuito. Padrão : por US$ 9 por pessoa por mês, você obtém todos os recursos gratuitos, desbloqueia todo o resto e também tem funções no Workspace.

O Shortwave tem uma lista de distribuição privada onde oferece aos usuários ansiosos do Android a capacidade de testar o aplicativo Shortwave para Android.

Aqui está o que você precisa fazer:

Participe do Grupo do Google de teste beta do The Shortwave usando seu e-mail da Google Play Store. Você será automaticamente adicionado à lista de distribuição de ondas curtas. Agora, baixe o aplicativo Shortwave para Android na Play Store. Faça login no Shortwave.

Lembre-se de que o Shortwave é sincronizado com sua conta de e-mail existente, portanto, configurar é tão simples quanto fazer login com sua conta do Gmail.

A equipe por trás do Shortwave afirma ter também construído produtos no Google que foram usados por milhões.

Por exemplo, o CEO e fundador da Shortwave, Andrew Lee , foi diretor de engenharia do Google por três anos, enquanto o diretor de produtos da Shortwave, Jacob Wegner , foi engenheiro de software sênior do Google por dois anos. Até o designer fundador do aplicativo, Ali Berlin Johnson , foi designer sênior de UX na gigante de buscas de Mountain View por três anos.

Shortwave é apoiado por investidores como Union Square Ventures e Lightspeed Venture Partner.

Procurando mais informações sobre o teste beta do Android Shortwave? Confira o FAQ do Shortwave aqui. Se você quiser saber mais sobre como o aplicativo funciona em geral, consulte o guia de início rápido do Shortwave.

Escrito por Maggie Tillman.