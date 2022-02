Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Niantic fez uma parceria com a Sony para desenvolver novas tecnologias - ou seja, fones de ouvido - que permitirão que você aproveite o som em um mundo aumentado.

A Niantic, que possui títulos de jogos como Ingress, Pokemon Go e Pikmin Bloom, tende a se concentrar em aplicativos de realidade aumentada (AR) para dispositivos móveis. Mas, atualmente, AR é um formato muito visual. Portanto, para tornar seus jogos de RA mais imersivos para os jogadores, a Niantic está se unindo à Sony para desenvolver e promover uma experiência extra sensorial chamada RA auditiva.

A Sony adicionará sua tecnologia de som espacial aos títulos da Niantic, começando com o jogo Ingress em 2022. Ele funcionará com o mais recente par de fones de ouvido sem fio da Sony chamado LinkBuds . Aparentemente, eles permitirão que você ouça o mundo real e o virtual para uma experiência de uso "nunca desligada". Basicamente, a Niantic disse que notou que as pessoas jogam seus jogos com o som desligado porque não querem ser cortadas do mundo real. Agora, com o LinkBuds, essas mesmas pessoas podem jogar o Ingress e se sentir totalmente no jogo enquanto ainda estão cientes do ambiente ao seu redor.

Os LinkBuds apresentam um "driver de anel aberto" que vincula o som do jogo ao que está acontecendo no mundo real. Você poderá ouvir conversas com som de alta qualidade, graças em parte a um processador V1 integrado e algo chamado "Adaptive Volume Control", que otimiza o som para o seu ambiente. Há também uma tecnologia "Precise Voice Pickup" para chamadas telefônicas claras.

Eles estão disponíveis agora por £ 150 no Reino Unido e US $ 180 nos EUA.

Mais detalhes sobre a tecnologia de som espacial. A atualização auditiva de AR para o Ingress será anunciada no final do ano. Para saber mais sobre a parceria da Niantic e da Sony, assista ao anúncio acima.

