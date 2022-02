Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Wordle está em toda parte. O jogo online está em todas as mídias sociais - mesmo antes de o The New York Times Games o comprar. Admita: você não pode checar o Twitter ou o Facebook sem ver aqueles blocos verdes, amarelos e pretos (ou cinza) espalhados por todo o seu feed. Foi apenas uma questão de tempo até que mais quebra-cabeças baseados no original começassem a aparecer. De fato, até onde sabemos, existem mais de 10 jogos como o Wordle. Mas, isso significa apenas que, enquanto você espera o próximo Wordle cair, você pode alimentar seu vício em jogos de palavras jogando algumas das muitas alternativas divertidas do Wordle.

Para ser claro, os jogos de palavras abaixo não são cópias completas ou clones de Wordle. Eles são como Wordle, com certeza, mas cada um tem um toque. Tipo, imagine uma versão do Wordle onde todas as palavras para adivinhar são NSFW. Adivinha? Isso existe. Chama-se Lewdle. Se você quiser jogar esse e mais jogos como o Wordle, aqui está a nossa escolha das melhores alternativas do Wordle - ou, spinoffs, se você preferir.

Esta nova versão do formato Wordle tem tudo a ver com outra grande tendência de jogos nos últimos anos: Battle Royale.

Squabble coloca você contra outros jogadores. Você precisará inserir seus palpites rapidamente e ainda terá apenas seis tentativas para encontrar a palavra de cinco letras correta. Os jogadores têm pontos de vida que se esgotam lentamente, e você perderá alguns por palpites errados. Obtenha uma carta certa para ganhar pontos de vida de volta e danificar os outros jogadores. Quando todos os seus pontos de vida acabarem ou você ficar sem palpites, você estará fora do jogo.

Existem dois modos. Blitz é para entre dois e cinco jogadores, enquanto as rodadas Squabble Royale têm entre seis e 99 competidores. Os jogos continuam até que um jogador permaneça. Outro aspecto legal é que você pode criar um lobby e convidar amigos para uma partida privada. Há também um modo de repetição, para que você possa ver os palpites de todos em tempo real.

Você pode jogar Squabble em qualquer navegador da web.

Este jogo se parece com o Wordle e usa o mesmo formato e blocos de cores. Mas há um que o torna diferente: Lewdle tem um aviso de conteúdo que avisa que você provavelmente se sentirá ofendido pelo uso de palavrões, vulgaridade ou obscenidade. Ele também diz para "ir jogar Wordle em vez disso!" se é você. Com Lewdle, você recebe um quebra-cabeça por dia, e as palavras variam de leve a completa, não é seguro para o trabalho.

Você pode jogar Lewdle em qualquer navegador da web.

Neste jogo do tipo Wordle, você tem que adivinhar duas palavras que se cruzam como um jogo de palavras cruzadas. Possui blocos de cores preto/cinza, amarelo e verde, e há um quebra-cabeça por dia. Mas você pode adivinhar quantas vezes quiser - até vencer ou desistir. Você também pode criar seu próprio quebra-cabeça de palavras cruzadas para compartilhar com os amigos, algo que nenhuma das outras alternativas do Wordle oferece.

Você pode jogar Crosswordle em qualquer navegador da web.

Este spinoff de Wordle é sobre geografia. Você tem seis tentativas para adivinhar qual país ou território é exibido. Mas, para pistas, em vez de mostrar blocos pretos/cinza, amarelos e verdes, você vê a distância, direção e porcentagem de proximidade. Então, se você adivinhar a Ucrânia, Worldle pode mostrar 55 quilômetros e uma seta apontando para noroeste com 34%. Isso significa que o país ou território correto está a 55 km a noroeste da Ucrânia e há uma taxa de proximidade de 34%. Há apenas um quebra-cabeça por dia e há opções para tornar o jogo mais difícil.

Você pode jogar Worldle em qualquer navegador da web.

OK, este é o mais próximo de um clone do Wordle que você pode obter em nossa lista. É um remake que ainda oferece seis tentativas para adivinhar uma palavra de cinco letras - mas oferece jogos ilimitados para que você não precise esperar 24 horas.

Você pode jogar o Word Master em qualquer navegador da web.

Hello Wordl é outro remake do Wordle que faz você adivinhar uma palavra e usa os mesmos blocos coloridos. Ele ainda tem jogos ilimitados como o Word Master. Mas o que torna o Hello Wordl único é que ele também permite alterar o número de letras da palavra que você está adivinhando. Vá de uma palavra de quatro letras para uma palavra de 11 letras. Não importa o tamanho da palavra, você só tem seis chances de adivinhar.

Você pode jogar Hello Wordl em qualquer navegador da web.

Este spin-off de Wordle é para os verdadeiros amantes de jogos de palavras por aí. Isso porque está tentando ativamente evitar lhe dar a resposta. Ele não escolhe uma palavra no início do jogo para você adivinhar e, em vez disso, usa seus palpites para reduzir sua lista de palavras. A palavra final pode nem ter uma letra amarela de um de seus palpites anteriores. Mas, ei, você pode adivinhar quantas vezes quiser.

Aparentemente, a melhor pontuação que você pode obter são quatro palpites.

Você pode jogar Absurdle em qualquer navegador da web.

Você é fã de Tolkien? Este é o spin-off para você. Você tem seis tentativas para adivinhar uma palavra de cinco letras do texto do Senhor dos Anéis. Lugares como Rohan e personagens como Frodo ou até mesmo são apostas seguras.

Você pode jogar Lordle of the Rings em qualquer navegador da web.

Neste jogo do tipo Wordle, você tem seis tentativas para adivinhar um número primo de cinco dígitos - usando apenas números primos. Os blocos de cores cinza, amarelo e verde estão todos aqui, e você só recebe um quebra-cabeça por dia.

Você pode jogar Primel em qualquer navegador da web.

Pense Primel, mas para verdadeiros nerds de matemática. Com o Nerdle, você tem seis chances de adivinhar uma equação e uma solução. Após cada palpite, os números ou símbolos que estão no local correto são verdes, os números ou símbolos no lugar errado da equação são roxos e os números ou símbolos que não estão na equação são pretos. Depois de terminar um quebra-cabeça, você deve esperar 8 horas antes do próximo.

Dica: O sinal "=" está sempre no quebra-cabeça.

Você pode jogar Nerdle em qualquer navegador da web.

Veja o guia detalhado do Pocket-lint abaixo no Wordle para saber mais sobre o jogo, quem o criou e, talvez o mais importante, como jogá-lo. (É realmente muito fácil).

