New York Times corta palavras rudes do dicionário Wordle

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A popularidade do Wordle parece estar durando desde o grande abalo de sua compra pelo New York Times , especialmente porque a equipe do jornal corrigiu alguns problemas iniciais com as estatísticas das pessoas sendo transferidas para seu novo URL.

Depois de manter durante a compra que não mudaria nada no jogo, o Times acaba de fazer um ajuste intrigante, removendo uma série de palavras grosseiras da lista de suposições aceitáveis e, presumivelmente, soluções que o jogo aceita.

Isso significa que palavras de cinco letras como "puta" ou "vagabunda" não são mais válidas - mas, igualmente estranhamente, ainda há subsídios para palavras como "foda" e "merda". A discrepância não é claramente explicada neste estágio, mas parece que as opções rudes ainda disponíveis podem não durar muito.

De acordo com o porta-voz do NYT conversando com a Eurogamer, "palavras ofensivas sempre serão omitidas da consideração. Como acabamos de iniciar a transição de Wordle para o site do The Times, ainda estamos no processo de remover essas palavras do jogo".

Isso não é novidade para a seção de jogos de palavras do NYT, que é bastante casta, mas pode desanimar alguns que esperavam que Wordle fosse completamente intocado. Ainda assim, dificilmente é uma mudança incapacitante e não temos certeza de quantas pessoas estavam adivinhando as palavras em primeiro lugar.

Escrito por Max Freeman-Mills.