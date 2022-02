Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O MoviePass , o serviço de assinatura online fechado que permitia que você assistisse a um certo número de filmes nos cinemas por uma taxa mensal definida, planeja ser relançado neste verão.

De acordo com vários relatórios , a cofundadora Stacy Spikes anunciou em Nova York em 9 de fevereiro de 2022 que o serviço retornará, mas não está claro se alguma cadeia de cinemas já fez parceria com o novo serviço e nenhum nível de preço foi divulgado. O serviço revivido estará disponível em preços variados, mas Spikes não revelou muito mais. Haverá um sistema de crédito que se acumula a cada mês, e os assinantes poderão ganhar créditos de graça assistindo a anúncios antes dos filmes, de acordo com Spikes. Ele também usará a tecnologia de rastreamento ocular para garantir que o usuário esteja assistindo.

Spikes também é CEO da MoviePass. Ele disse que o novo serviço permitirá que os cinemas estabeleçam preços diferentes para horários fora de pico. Spikes não mencionou um plano ilimitado, o que não é surpreendente, considerando como o plano MoviePass ilimitado de US $ 10 de antes se mostrou insustentável e levou ao encerramento do serviço em 2019. Spikes disse que quer que os cinemas se associem ao MoviePass nesta nova iteração daqui para frente. O serviço permitirá que os assinantes tragam um convidado, embora não se saiba se isso seria limitado a determinados níveis ou se seriam necessários créditos.

O serviço de assinatura MoviePass original ve assinantes têm acesso a filmes ilimitados nos cinemas por uma taxa mensal de US$ 9,95. No auge, o serviço tinha cerca de três milhões de assinantes.

No ano passado, a Spikes comprou a empresa de volta à falência, com planos de relançar o serviço. Ele viu o MoviePass desde o lançamento de 2011 até 2018 - quando foi demitido enquanto o serviço era de propriedade da Helios e Matheson Analytics.

Vale a pena notar que o MoviePass foi criticado pela Comissão Federal de Comércio dos EUA em 2021 por práticas enganosas e coleta de dados inadequada.

