(Pocket-lint) - Wordle , o quebra-cabeça de palavras on-line que explodiu em popularidade em todo o mundo, agora é oficialmente de propriedade e administrado pelo The New York Times.

Seu criador, Josh Wardle,o vendeu há algumas semanas . Como resultado, agora você pode acessá-lo em um novo URL: https://www.nytimes.com/games/wordle/index.html .

Embora Wardle tenha prometido que sequências, porcentagens e distribuições de palpites seriam preservadas com a venda e a transição para o The New York Times, muitos usuários relataram problemas. De fato, os repórteres do Pocket-lint notaram que suas sequências de jogos agora eram exibidas como "1", embora tivessem vencido vários jogos seguidos, o que significa que há claramente um problema com a forma como as estatísticas dos jogadores estão sendo transferidas da versão antiga para a nova. Anteriormente, o The New York Times disse que transferiria automaticamente suas estatísticas de jogo para a nova casa de Wordle no The New York Times Games, sem nada para fazer do seu lado.

Aqui está o que uma página de perguntas frequentes do The New York Times agora afirma sobre como a transferência de estatísticas deve funcionar:

"Transferimos automaticamente suas estatísticas de jogo para a nova casa de Wordle no New York Times Games. Se seus dados parecerem um pouco diferentes do que você lembra, primeiro verifique se está abrindo o jogo no mesmo dispositivo e navegador que usou anteriormente. Seus dados de jogo são armazenados localmente em seu navegador e suas estatísticas serão transferidas automaticamente sem nenhuma ação adicional de sua parte. Para alguns escritores do Verge, esse não foi o caso. Alguns clicaram no botão de estatísticas para ver uma lousa completamente limpa, sem sequência ou estatísticas. Pode-se ver quantos jogos eles jogaram e sua porcentagem de vitórias, mas sua sequência parece ter sido redefinida. E um de nossos membros sortudos da equipe experimentou uma transição pacífica de poder, conseguindo manter sua sequência e estatísticas. "

O New York Times também revelou em um tweet que notou que as faixas estavam aparecendo como redefinidas e está investigando ativamente o assunto.

Olá Wordlers! Estamos cientes de que sua "sequência atual" foi redefinida hoje. Nossa equipe de jogos está investigando. Fique ligado para mais atualizações do #Worle . — NYTimes Wordplay (@NYTimesWordplay) 10 de fevereiro de 2022

O jornal também fez algumas pequenas mudanças no jogo. A fonte sem serifa no título agora parece muito NYT-esque. Há também um novo menu no canto esquerdo que você pode abrir para acessar outros jogos do The New York Times. E, obviamente, os links de ajuda e Twitter em Wordle agora abrem para as próprias contas do The New York Times em vez das do criador Josh Wardle.

