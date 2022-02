Sites pornográficos devem adicionar verificação de idade robusta sob nova lei do Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O governo do Reino Unido está introduzindo uma nova legislação para forçar os sites pornográficos a usar medidas genuínas de verificação de idade se desejarem operar no Reino Unido.

Atualmente, muitos têm apenas um simples pop-up perguntando se um usuário tem 18 anos ou mais, mas basta um toque para visualizar o conteúdo explícito.

A nova lei, que faz parte da próxima Lei de Segurança Online do governo, proibirá a visualização de sites no Reino Unido, a menos que usem um método de verificação de idade, como entrada de cartão de crédito ou serviço de verificação de terceiros.

Isso é para proteger as crianças de acessar imagens e vídeos impróprios, afirma.

A Lei de Segurança Online será finalizada e apresentada ao Parlamento nos "próximos meses", afirma a BBC. Será então necessário uma maioria de votos dos deputados para se tornar lei.

Não é a primeira vez que o governo propõe medidas semelhantes. No início dos anos 2010, chegou a ponderar sobre a proibição total da pornografia na Internet no Reino Unido , com a ideia de que os ISPs bloqueariam sites pornográficos na fonte, assim como fazem com URLs de download de torrent, como Pirate Bay.

No entanto, isso nunca foi amplamente apoiado e acabou derrubado.

Sobre as novas propostas, o ministro da Economia Digital, Chris Philp, disse: “Os pais merecem a tranquilidade de que seus filhos estão protegidos online de ver coisas que nenhuma criança deveria ver”.

Escrito por Rik Henderson.